Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακές καταδιώξεις με δύο συλλήψεις – Οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας  

Σε συλλήψεις κατέληξαν δύο καταδιώξεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο 24ωρο.

Οι δύο καταδιώξεις στη Θεσσαλονίκη ήταν επεισοδιακές με τους οδηγούς να κάνουν τροχονομικές παραβάσεις και να οδηγούν επικίνδυνα.

Στην πρώτη περίπτωση, στην περιοχή της Νικόπολης, αστυνομικοί εντόπισαν 46χρονο να οδηγεί κλεμμένο Ι.Χ. με πλαστές πινακίδες. Σε σήμα για έλεγχο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, παραβιάζοντας διαδοχικά πινακίδες σήμανσης STOP και κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η πορεία του, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατέληξε σε κράσπεδο, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε, ωστόσο ο ίδιος προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Ακολούθησε καταδίωξη και τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, πλαστογραφία, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Στη δεύτερη υπόθεση, στη δυτική Θεσσαλονίκη, 27χρονος οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ. και να επιχειρεί να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και παραβιάζοντας επανειλημμένα τον ΚΟΚ.

Στο ύψος του Αγίου Αθανασίου συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, ακινητοποιήθηκε προσωρινά, όμως επιχείρησε να διαφύγει πεζός προς αγροτική περιοχή. Μετά από πεζή καταδίωξη εντοπίστηκε και συνελήφθη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε. Όπως διαπιστώθηκε, του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο η άδεια οδήγησης.

Και οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελέα Αρχή με τις εις βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες.