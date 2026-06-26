Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για διαρρήξεις σπιτιών – Πάνω από 500.000 ευρώ η λεία τους

Στα 500.000 ευρώ ανέρχεται η λεία εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελίες για μαζικές διαρρήξεις στο κέντρο της πόλης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν την Πέμπτη (25.06.2026) 2 άνδρες ενώ δικογραφία σχηματίστηκε για ακόμη έναν.

Όπως αποδείχτηκε από την έρευνα των αρχών, οι «3» μαζί με τους συνεργούς τους είχαν στήσει εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από Δεκέμβριο του 2025, προχωρώντας σε διαρρήξεις σπιτιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι δράστες είχαν συγκεκριμένο τρόπο δράσης, παραβιάζοντας συγκεκριμένες κλειδαριές ασφαλείας και επιτηρώντας τα σπίτια διεξοδικά. Στη συνέχεια και όταν οι ένοικοι απουσίαζαν, εισέβαλαν και άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα.

Ο ένας από αυτούς κρατούσες τσίλιες έξω από την πόρτα.

Μετά από καταγγελίες, οι αρχές ξεκίνησαν επιτόπου έρευνα, συλλαμβάνοντας επ’ αυτοφώρω τον 36χρονο αλλοδαπό. Ο δράστης μόλις είχε κλέψει από σπίτι διάφορα κοσμήματα, ασημικά και νομίσματα, συνολικής αξίας 55.000 ευρώ περίπου.

Χειροπέδες πέρασαν και στον 26χρονο ομοεθνή του, ο οποίος είχε τον ρόλο του τσιλιαδόρου, επιτηρώντας την είσοδο της οικοδομής.

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, μέχρι και την Τετάρτη είχαν διαρρήξει 8 σπίτια ενώ η λεία τους περιλαμβάνει κοσμήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα συνολικής αξίας άνω των 531.360 ευρώ και χρηματικό ποσό άνω των 54.000 ευρώ.

Στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 253 κλειδιά, 7 κλειδιά πασπαρτού, 1 μαγνητικό κλειδί διάνοιξης συρτών, 17 πλαστικές κάρτες παραβίασης θυρών, 1 φορητός ασύρματος, 1 ανιχνευτής διαμαντιών, διάφορα εργαλεία (τρυπάνι, τροχός, βαριοπούλα, λοστός), πλήθος επώνυμων ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ και 790 Ευρώ, 55 λίρες Αγγλίας και δολάρια διαφόρων χωρών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.