Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακή επίδειξη συγχρονισμού όπλων από σπουδαστές της ΣΣΑΣ στην πλατεία Αριστοτέλους

Εντυπωσιακή επίδειξη συγχρονισμού όπλων πραγματοποίησαν σπουδαστές της ΣΣΑΣ στην πλατεία Αριστοτέλους, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης που γιορτάζεται και σε συνδυασμό με την γιορτή του πολιούχου της Πόλης, Αγίου Δημητρίου.

Μετά το πέρας της δοξολογίας που έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, οι σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων βρέθηκαν στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη όπου έγινε η εντυπωσιακή επίδειξη.

Πλήθος ατόμων παρακολούθησαν την επίδειξη όπλων με θαυμασμό και με την συνοδεία της στρατιωτικής μπάντας. Άψογα συγχρονισμένοι οι σπουδαστές της στρατιωτικής σχολής αξιωματικών σωμάτων εντυπωσίασαν, ενώ σηκώνοντας τα όπλα σχημάτισαν την ελληνική σημαία.

Η πλατεία Αριστοτέλους ήταν κατάμεστη και οι σπουδαστές έλαβαν το πιο ζεστό χειροκρότημα