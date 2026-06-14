Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πυρομαχικό υλικό, πιθανόν του Β’ ΠΠ, σε παραλία της Πιερίας

Εντοπίστηκε σε παραλία στην Πιερία στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου (13.06.2026), από κολυμβητή οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό – πιθανώς νάρκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε σε βάθος μόλις 1,5 μέτρου και σε απόσταση περίπου δέκα μέτρων από την ακτή, στη θαλάσσια περιοχή Καλλιθέας- Πιερίας. Ο κολυμβητής ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να επιληφθεί.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης τοποθετήθηκε σήμανση στην περιοχή, ενώ παράλληλα για το συμβάν ενημερώθηκαν η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και άλλοι αρμόδιοι φορείς, προκειμένου να προβούν τις προβλεπόμενες ενέργειες.