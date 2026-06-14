Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε βλήμα όλμου κοντά στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Κατά τη διάρκεια εργασιών για τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στην ευρύτερη περιοχή του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε άσκαστο βλήμα όλμου σε σημείο πλησίον των εγκαταστάσεων.

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν κατά τη διάρκεια των εργασιών, μηχάνημα γκρέιτερ χτύπησε σε σιδερένιο αντικείμενο και τότε διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για άσκαστο βλήμα όλμου, σύμφωνα με το kranos.

Γρήγορα σήμανε συναγερμός και στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν αμέσως μέλη του Τμήματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίου Ξηράς. Η περιοχή ασφαλίστηκε και οι πυροτεχνουργοί του στρατού ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν την εξουδετέρωση του βλήματος χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

Επίσης, εντοπίστηκε σε παραλία στην Πιερία το απόγευμα του Σαββάτου (13.06.2026), από κολυμβητή οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό – πιθανώς νάρκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.