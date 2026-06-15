Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος χωρίς όρους συνταξιούχος αστυνομικός που έριξε φόλες σε αδέσποτες γάτες

Ελεύθερος αφέθηκε ένας συνταξιούχος αστυνομικός κατηγορείται ότι δηλητηρίασε με φόλα 8 αδέσποτες γάτες στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης και ότι αποπειράθηκε να δηλητηριάσει άλλη μία.

Ο κατηγορούμενος κλήθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος χωρίς επιβολή περιοριστικών όρων. Ο 57χρονος συνταξιούχος αστυνομικός κατέστη κατηγορούμενος μετά την αξιολόγηση υλικού από κάμερες ασφαλείας, το οποίο φαίνεται να τον τοποθετεί στην περιοχή της Άνω Τούμπας στην Θεσσαλονίκη, όπου εντοπίστηκαν τα νεκρά ζώα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, του αποδίδεται ότι άφησε σε συγκεκριμένο σημείο σκεύος με τροφή που φέρεται να περιείχε φόλα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για φόνο ζώου συντροφιάς, τετελεσμένο κατά συρροή και σε απόπειρα, με τη χρήση δηλητηριώδους ουσίας, σε βαθμό κακουργήματος. Η πράξη, σύμφωνα με τη δικογραφία, φαίνεται να έγιναν μεταξύ τέλος Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου τού προηγούμενου έτους, ενώ η υπόθεση άρχισε να ερευνάται έπειτα από καταγγελία γυναίκας που φρόντιζε τα αδέσποτα ζώα.

Κατά την απολογία του, ο συνταξιούχος αστυνομικός αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση και χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες. Επικαλέστηκε, κατά πληροφορίες, το γεγονός ότι από την εργαστηριακή εξέταση του σκεύους δεν προέκυψε γενετικό υλικό (DNA) που να τον συνδέει με το αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι κατά το επίμαχο διάστημα βρέθηκε στην περιοχή τόσο πεζός όσο και με τη μηχανή του, υποστηρίζοντας όμως ότι οι μετακινήσεις του συνδέονταν με επισκέψεις σε πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον στο οποίο μετέφερε αδιάθετα γεύματα από τη φοιτητική λέσχη. Παράλληλα, ανέφερε ότι στην ίδια περιοχή βρίσκεται κονάκι μονής του Αγίου Όρους, όπου φιλοξενούνται μοναχοί όταν βρίσκονται εκτός Αθωνικής Πολιτείας, με τους οποίους διατηρεί επαφές.

Πληροφορίες από δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι στο ζώο που επέζησε είχε χορηγηθεί από κτηνίατρο ειδική αγωγή αντιμετώπισης δηλητηρίασης από φόλα, γεγονός που ενίσχυσε την εκδοχή ότι τα περιστατικά συνδέονται με χρήση δηλητηριώδους ουσίας. Μέχρι στιγμής παραμένουν σε εκκρεμότητα τα αποτελέσματα των ειδικών εξετάσεων που διενεργούνται στο Εργαστήριο Κτηνιατρικής του ΑΠΘ για τις νεκρές γάτες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Μόλις ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση για την υπόθεση, η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο θα αποφανθεί για την παραπομπή ή μη του κατηγορούμενου σε δίκη. Σε βάρος του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ, κατά του οποίου προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ενόψει της ποινικής έρευνας.