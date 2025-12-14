Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 53χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου που αγνόησε τα σήματα και παρέσυρε μπάρες σε σιδηροδρομική διάβαση

Ελεύθερος αφέθηκε ο 53χρονος οδηγός λεωφορείου που συνελήφθη επειδή έσπασε την προστατευτική μπάρα σιδηροδρομικής διάβασης, κοντά στον υπεραστικό σταθμό ΚΤΕΛ «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.

Στη σύλληψη του οδηγού ου αστικού λεωφορείου προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο (13.12.2025). Ο 53χρονος δεν διέκοψε την πορεία του οχήματος, όταν αυτό πλησίασε στη σιδηροδρομική διάβαση που είχε φωτεινή σηματοδότηση, ηχητικά σήματα και κινητά φράγματα που λειτουργούσαν αυτόματα.

Έτσι, με το λεωφορείο παρέσυρε τη μπάρα που εκείνη τη στιγμή κατέβαινε, καθώς στη διάβαση πλησίαζε εμπορική αμαξοστοιχία. Το λεωφορείο μετέφερε επιβάτες, εκ των οποίων ουδείς τραυματίστηκε. Ο 53χρονος συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, ενώ το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ωστόσο, η εισαγγελέας, ενώπιον της οποίας προσήχθη το μεσημέρι ο οδηγός, ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα, ώστε να διακριβωθούν τα πραγματικά περιστατικά και να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική του μεταχείριση. Υπό αυτές τις συνθήκες ήρθη η κράτησή του.

Για το περιστατικό, το οποίο συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής, συνελήφθη ένα 24ωρο αργότερα – και κατόπιν καταγγελίας επιβάτιδας – ο 53χρονος οδηγός και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία.

Ο ίδιος φέρεται προανακριτικά να κατέθεσε ότι δεν έκανε κάτι παράνομο, τονίζοντας ότι τα ηχητικά σήματα τον βρήκαν πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές και λόγω του μήκους του λεωφορείου (περί τα 18 μέτρα) δεν πρόλαβε να περάσει.

Με έγγραφη παραγγελία της – και στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης – η εισαγγελέας ζήτησε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας να διεξάγει έκθεση αυτοψίας. Με την ίδια παραγγελία ζήτησε από τα εμπλεκόμενα όργανα, και εν προκειμένω τον ΟΣΕ, τον ΟΑΣΘ, τον ΟΣΕΘ και την Τροχαία, να προσκομίσουν έγγραφα για τη λειτουργία των προειδοποιητικών σημάτων στη συγκεκριμένη διάβαση κ.ά.