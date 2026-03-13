Θεσσαλονίκη: Είχαν μετατρέψει μονοκατοικία σε εργαστήριο υδροπονικής κάνναβης – Δύο συλλήψεις

Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης κατηγορούνται ότι είχαν εγκαταστήσει δύο άνδρες σε μισθωμένη διώροφη μονοκατοικία στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., για 30χρονο Έλληνα και 26χρονο αλλοδαπό οι οποίοι συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο, ενώ παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον αρμόδιο ανακριτή, αντιμετωπίζοντας κακουργηματική δίωξη. Η φερόμενη δράση τους αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, είχαν μισθώσει πριν από τρεις μήνες την μονοκατοικία, την οποία χρησιμοποιούσαν για την παραγωγή και περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο σπίτι, αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν πλήρη επαγγελματικό εξοπλισμό υδροπονικής καλλιέργειας, μεταξύ των οποίων πτυσσόμενα φωτιστικά, πάνελ λαμπτήρων LED, ανακλαστικά τοιχώματα, συσκευή εξαερισμού, αφυγραντήρα, υγρασιόμετρα, πλαστικά γλαστράκια, δοχεία με ειδικά λιπάσματα, καθώς και αντιασφυξιογόνο μάσκα. Παράλληλα βρέθηκαν ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και συσκευασίες με σπόρους κάνναβης.

Στον ίδιο χώρο κατασχέθηκαν ακόμη 25 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 90 έως 155 εκατοστά, πέντε φυτά κάνναβης, 20 κορμοί δενδρυλλίων, καθώς και 166 κλώνοι δενδρυλλίων (βάρους 1.585 γραμμαρίων). Επιπλέον εντοπίστηκαν 2.973 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης τύπου skunk και 5.700 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων από δενδρύλλια κάνναβης. Ακόμη κατασχέθηκαν δύο ναρκωτικά δισκία, τέσσερα τιμολόγια αγοράς εξοπλισμού για το εργαστήριο, το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας, καθώς και κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι και στο όχημα του 26χρονου κατασχέθηκαν δύο ακόμη ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης, δύο αποδείξεις λιανικής πώλησης για αγορά εξοπλισμού υδροπονικής καλλιέργειας κι ένα κινητό τηλέφωνο. Το όχημα κατασχέθηκε ως μέσο που χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι δύο κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Επιπλέον, ο 26χρονος έχει κατηγορηθεί για σωματική και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ληστεία, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ σε βάρος του 30χρονου βρίσκεται σε ισχύ διάταξη περιοριστικών όρων.