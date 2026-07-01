Θεσσαλονίκη: Δύο ύποπτοι εμπρησμοί αυτοκινήτων σε πολιτικούς της ΝΔ – 5 άτομα στο νοσοκομείο

Φωτιά ξέσπασε σε πυλωτή πολυκατοικίας τα ξημερώματα της Τετάρτης (01.07.2026) στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα στην πυλωτή. Από τους πυκνούς καπνούς πέντε άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και ένα άτομο υπέστη ελαφρά εγκαύματα, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

Πέντε ένοικοι τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Ένας εξ αυτών υπέστη εγκαύματα, ενώ άλλοι τρεις παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στην πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, μια δεύτερη φωτιά την ίδια ώρα ξέσπασε στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο κατοικίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες ή οι ένοικοι των κατοικιών φέρεται να συνδέονται με τον πολιτικό χώρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη μία περίπτωση πρόκειται για πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στη δεύτερη για πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας όπου τραυματίστηκε μαζί με την μητέρα της.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο του εμπρησμού να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν περίπου στις 5 τα ξημερώματα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους και να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια των πυρκαγιών.