Θεσσαλονίκη: Δύο φωτιές στα Κουφάλια – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές δυνάμεις για δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν στην περιοχή των Κουφαλίων, στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Τρίτης 01.07.2026. Η μία φωτιά καίει ξερά χόρτα και καλαμιές σε μία ρεματιά, ενώ η άλλη εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Η φωτιά εξαπλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, με την Πυροσβεστική να σπεύδει άμεσα στο σημείο για να περιορίσει το μέτωπο και να αποτρέψει την επέκτασή του.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ στο έργο τους συνδράμει και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, μαζί με εθελοντές.

Δυο #πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση εκδηλωθήκαν στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026

Παράλληλα, μεγάλη είναι και η εναέρια κινητοποίηση, καθώς δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι δύο πυρκαγιές να τεθούν γρήγορα υπό έλεγχο.