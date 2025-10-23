Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις μετά από καταγγελία για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικων κοριτσιών

Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία για γενετήσιες πράξεις σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών.

Οι γενετήσιες πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται οι δύο αλλοδαποί φέρονται να σημειώθηκαν στον υπαίθριο χώρο της Α’ Προβλήτας Θεσσαλονίκης το βράδυ της 21ης Οκτωβρίου.

Έπειτα από τη σχετική καταγγελία, η οποία έγινε γνωστή την Πέμπτη (23.10.2025), στελέχη της Λιμενικής Αρχής Θεσσαλονίκης συνέλαβαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, έναν 19χρονο υπήκοο Συρίας και έναν 17χρονο υπήκοο Ιράκ.

Ο 19χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 337 του Ποινικού Κώδικα περί «Προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας», ενώ ο 17χρονος για παράβαση του άρθρου 338 περί «Κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, αναζητείται και τρίτο άτομο στο πλαίσιο του αυτοφώρου.