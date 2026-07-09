Θεσσαλονίκη: Διασωληνώθηκε ανήλικος μετά από βουτιά σε ρηχά νερά στη Σκάλα Περαίας – Έσπασε τον αυχένα του

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα ανήλικος ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από βουτιά σε ρηχά νερά στη Σκάλα Περαίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο ανήλικος ηλικίας 16-17 ετών διακωμίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σοβαρά τραυματισμένος, καθώς έχει σπάσει τον αυχένα του, ενώ υποβλήθηκε σε επέμβαση. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή του ιδιαίτερα κρίσιμη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το περιστατικό σημειώθηκε, χθες (08.07.2026) το απόγευμα, όταν ο νεαρός, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, βρισκόταν στον μόλο της περιοχής και, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στο νερό, με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα. Λουόμενοι τον ανέσυραν από τη θάλασσα και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.