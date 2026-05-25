Θεσσαλονίκη: «Δεν θυμάμαι τίποτα, είχα πάρει ναρκωτικά χάπια» λέει ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

Φρίκη έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η δολοφονία ενός 67χρονου από τα χέρια του γιου του στην περιοχή της Θέρμης, με τον άνδρα να βρίσκεται υπό κράτηση μέχρι την απολογία του. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 27.05.2026, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος βγήκε από τον εισαγγελέα σχεδόν ανέκφραστος, όπως είχε μπει. Ο 30χρονος που σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, βρέθηκε για μία ώρα στο γραφείο του εισαγγελέα, χωρίς να έχει δώσει εξηγήσεις στο γιατί προχώρησε σε μία τέτοια πράξη.

Έχει παραδεχτεί την πράξη του όμως όπως φέρεται να είπε δεν θυμάται το γιατί καθώς είχε πάρει ναρκωτικά. «Ήταν στο υπόγειο και έβλεπε τηλεόραση. Του επιτέθηκα με ένα κατσαβίδι και έναν σουγιά. Δεν θυμάμαι γιατί είχα πάρει ναρκωτικά χάπια», φέρεται να δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη ομολογήσει το έγκλημα στην αδερφή του, η οποία ήταν εκείνη που βρήκε τον νεκρό πατέρα της μέσα σε μια λίμνη αίματος στο υπόγειο του σπιτιού που έμενε με τον 30χρονο.

Σύμφωνα με την αυτοψία που έγινε στο σημείο από την ιατροδικαστή, η σορός του 67χρονου έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Ο ακριβής αριθμός των χτυπημάτων αλλά και το όργανο με το οποίο προκλήθηκαν αυτά, δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστούν λόγω μεγάλης ποσότητας αίματος.

Η σοκαριστική οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 24 Μαΐου 2026 σε περιοχή του Δήμου Θέρμης. Ο 67χρονος πατέρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι, έχοντας σοβαρά τραύματα, από την αδερφή του καθ’ ομολογίαν δράστη με τον 30χρονο γιο να κοιμάται σε άλλον όροφο.

Αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης ξεκίνησαν αμέσως έρευνα και σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ο 30χρονος γιος φέρεται να είναι εκείνος που επιτέθηκε και σκότωσε τον πατέρα του. Στο σημείο έφτασαν ιατροδικαστής και ειδικό συνεργείο της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας για να εξετάσουν τον χώρο.

Τα ευρήματα στο σπίτι

Οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι, τα οποία θεωρούνται τα όπλα του εγκλήματος. Τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δίπλα στο κεφάλι του θύματος βρέθηκε ένα κατσαβίδι μήκους 21 εκατοστών που έφερε ίχνη αίματος. Απέναντι από τη σορό, και ανάμεσα σε πολλές συσκευασίες φαρμάκων, βρέθηκε ένας αναδιπλούμενος σουγιάς που έφερε επίσης ίχνη αίματος.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι, στους χώρους που χρησιμοποιούσε ο 30χρονος, εντοπίστηκαν επίσης ρούχα και μια πετσέτα με εμφανή ίχνη αίματος. Παράλληλα, βρέθηκαν δύο κουτιά και αρκετά ναρκωτικά χάπια, τα οποία σύμφωνα με τις Αρχές κατείχε παράνομα, χωρίς ιατρική συνταγή.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει κατηγορία για ανθρωποκτονία, αλλά και παραβάσεις που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία και τις εξαρτησιογόνες ουσίες.