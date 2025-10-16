Θεσσαλονίκη: «Δεν θα στείλω ακόμα τον γιο μου στο σχολείο» λέει η μητέρα του 11χρονου που ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητές του

Τις εφιαλτικές στιγμές που πέρασε ο γιος της που δέχτηκε άγρια επίθεση από συμμαθητές του μέσα σε σχολείο της Θεσσαλονίκης, περιέγραψε η μητέρα του μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Πέμπτης (16.10.25).

Η επίθεση συνέβη την περασμένη Δευτέρα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στο σχολείο οι ανήλικοι χτύπησαν τον 11χρονο με μπουνιές και κλωτσιές.

«Ο γιος μου δεν έχει καταφέρει να ισορροπήσει πλήρως και δεν θα τον στείλω ακόμα στο σχολείο, αν δεν δω ότι είναι ήσυχος και ήρεμος», ανέφερε η μητέρα του 11χρονου.

«Εκείνη την ώρα ο γιος μου ένιωσε πίσω του ένα αγοράκι να τον χτυπά στο κεφάλι με μπουνιά. Έπεσε κάτω, σηκώθηκε και άρχισε κάποιος άλλος να τον χτυπάει με γροθιές, στα καλά καθούμενα χωρίς να προηγηθεί τίποτα. Το ένα παιδάκι από αυτά τα δυο τον πείραζε από πέρυσι, αλλά μέχρι εκεί», πρόσθεσε.

«Αυτά γίνονται από το 2024 σε αυτό το σχολείο. Πάρα πολύ συχνά πέρσι και πρόπερσι ο γιος μου παραπονιόταν ότι τον ενοχλούν. Τώρα πάει ΣΤ’ Δημοτικού. Ερχόμουν κάθε φορά στη διευθύντρια, η οποία έλεγε μπροστά στον Αλέξανδρο ότι πρέπει να μάθει να μην δίνει σημασία, κάτι που προσπαθούσα να του λέω κι εγώ ελπίζοντας ότι η διευθύντρια θα επικοινωνούσε με τους γονείς των παιδιών. Πιστεύω όμως πως δεν το έκανε, για αυτό και φτάσαμε σε αυτό το σημείο», τόνισε.

«Ο μόνος άνθρωπος που με βοήθησε ήταν ο δάσκαλος που είχε πέρυσι ο γιος μου. Ήρθε σε επικοινωνία με τα παιδάκια -άλλα παιδάκια αυτά- και ήταν ο μοναδικός που μπόρεσε και έκανε κάτι. Η διευθύντρια είναι τελείως ανύπαρκτη και δεν το λέω μόνο εγώ. Το σχολείο μού είπε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί αυτήν τη στιγμή είναι με δεμένα χέρια», συνέχισε για να καταλήξει λέγοντας:

«Εγώ δεν μπορώ να τον στείλω ακόμα σχολείο. Όταν το παιδί μου λέει “μαμά, δεν με ακούνε και δεν με ρωτάνε τι γίνεται”, εγώ δεν μπορώ ξαφνικά μετά από έναν ξυλοδαρμό να τον φέρω σε αυτό το περιβάλλον».