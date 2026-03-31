Θεσσαλονίκη: Δίωξη ξανά στην 77χρονη για ανθρωποκτονία του συζύγου της – Σχεδόν όλα του τα πλευρά ήταν σπασμένα

Λίγες ώρες αφότου αφέθηκε ελεύθερη, συνελήφθη ξανά η 77χρονη που κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρους του ηλικιωμένου συζύγου της στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αξονική στην οποία υποβλήθηκε η σορός του 82χρονου φέρει προθανάτιες κακώσεις. Αυτό σημαίνει οτι η 77χρονη που συνελήφθη σήμερα (31.03.2026) στην Θεσσαλονίκη, φέρεται να τον ξαναχτύπησε το Σάββατο, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να πάθει ισχαιμικό επεισόδιο και να καταλήξει.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε νεκρός το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου μέσα στο σπίτι του στα Κουφάλια στη Θεσσαλονίκη, μετά από ειδοποίηση γείτονα προς την αστυνομία.

Οι αρχές, έσπευσαν στο σημείο και τον εντόπισαν πεσμένο στο δάπεδο, χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ εκτιμάται ότι παρέμενε σε αυτή την κατάσταση για αρκετές ώρες χωρίς να έχει λάβει καμία βοήθεια.

Τα ευρήματα από την αξονική του 82χρονου έδειξαν πως σχεδόν όλα τα πλευρά του ηλικιωμένου, απο τη δεξιά πλευρά, βρέθηκαν σπασμένα. Μάλιστα, φαίνεται πως ειναι πρόσφατες κακώσεις καθώς φέρουν αιμορραγικές διηθήσεις. Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύμα στο θόλο του κρανίου από θλων όργανο.

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί την πρώτη φορά η 77χρονη σύζυγος του 82χρονου, κατηγορούμενη για παράλειψη παροχής βοήθειας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν ενημέρωσε τις αρχές, παρότι ο άνδρας είχε καταρρεύσει από το μεσημέρι, η οποία αφέθηκε ελεύθερη μετά την κράτησή της.

Η χτεσινή δίκη για την υπόθεση αναβλήθηκε για σήμερα, λόγω απουσίας μαρτύρων. Η γυναίκα επίσης, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του νεκρού, πλέον, συζύγου της.

Η γυναίκα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιων του ανακριτή, αύριο Τετάρτη.

Η ανακοίνωση

Συνελήφθη δυνάμει εντάλματος 77χρονη ημεδαπή για ανθρωποκτονία σε βάρος του 82χρονου συζύγου της.

Συνελήφθη απογευματινές ώρες σήμερα (31-03-2026), από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, δυνάμει εντάλματος Τακτικού Ανακριτή του Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, 77χρονη ημεδαπή για «ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας σχετικά με τον θάνατο 82χρονου ημεδαπού – συζύγου της συλληφθείσας, που βρέθηκε νεκρός στις 28-03-2026 στην οικία τους στην περιοχή των Κουφαλίων, πραγματοποιήθηκαν αξονική τομογραφία και ιατροδικαστική εξέταση, από τη συνεκτίμηση των οποίων διαπιστώθηκαν κατάγματα σε σημεία του σώματος του 82χρονου που προκλήθηκαν εν ζωή.

Μετά τη συγκέντρωση του προανακριτικού υλικού και την υποβολή του στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, εκδόθηκε το παραπάνω ένταλμα και συνελήφθη η 77χρονη.

