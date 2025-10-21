Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο προκαλώντας ζημιές – Οι ρίζες του «εισέβαλαν» σε επιχείρηση, δείτε φωτογραφίες

Το περιστατικό με την πτώση του δέντρου έγινε σήμερα (21.10.2025) το πρωί στις 05:45, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Έντρομοι οι κάτοικοι είδαν να έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στα σταθμευμένα αυτοκίνητα αλλά και σε επιχείρηση καθώς ο κορμός του δέντρου μπήκε μέσα.

Από την πτώση του δέντρου δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές. Στο σημείο υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθώς η Γ. Λαμπράκη με Τσιαπάνου στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης έχουν αποκλειστεί.

Στο σημείο και συνεργεία για την απομάκρυνση του δέντρου αλλά και την καταγραφή των ζημιών.

Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα.