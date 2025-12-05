Θεσσαλονίκη: «Γκρεμίστηκε» το χριστουγεννιάτικο δέντρο μπροστά στο δημαρχείο λόγω ισχυρών ανέμων από την κακοκαιρία Byron

Κατέρρευσε σήμερα το πρωί, το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε στηθεί μπροστά στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία Byron που έχει «χτυπήσει» την χώρα μας τις τελευταίες ώρες.

Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε τραυματισμός από την πτώση του δέντρου, ενώ στο σημείο αναμένεται να επέμβει άμεσα συνεργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα επιμεληθεί την επανεγκατάσταση και σταθεροποίηση του δέντρου.

Πλημμύρες κατολισθήσεις και πολλά άλλα ατυχήματα είναι πιθανό να συμβούν τι επόμενες ώρες καθώς η κακοκαιρία Byron έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.