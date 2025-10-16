Θεσσαλονίκη: «Γείτονας μπήκε στο σπίτι μου και με έπιασε από το λαιμό ζητώντας λεφτά» λέει με τρόμο 90χρονη

Τον απόλυτο τρόμο μέσα στο ίδιο της το σπίτι έζησε μία 90χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, όταν γείτονας της προσπάθησε να τη ληστέψει πιάνοντας την απο τον λαιμό.

Όλα έγιναν λίγο πριν τις 7 το πρωί της Τετάρτης (15.10.2025) στην περιοχή της Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη. Ο 50χρονος μπήκε στο διαμέρισμα της άτυχης ηλικιωμένης γειτόνισσας του, την άρπαξε απο τον λαιμό και επιτακτικά της ζήτησε χρήματα.

Η 90χρονη γυναίκα συγκλονίζει μιλώντας στο newsit.gr και περιγράφει όσα έγιναν:

«Είχα ξεκλειδώσει την μπαλκονόπορτα για να έρθει ο εγγονός μου που τον περίμενα. Ξαφνικά ήρθε ο γείτονας και με άρπαξε απο τον λαιμό. Άρχισε να μου ζητάει χρήματα. Τού έλεγα όπως μπορούσα ότι δεν έχω να του δώσω γιατί δεν πληρώθηκα τη σύνταξη μου. Μου έλεγε ότι θα με πνίξει και μου έσφιγγε τον λαιμό όλο και πιο δυνατά. Κοκκίνησα, φοβήθηκα ότι θα με έπνιγε.

Λεφτά φώναζε, δώσε μου λεφτά. Άρχισα να κλαίω και φώναζα βοήθεια. Αφού τσίριξα δυό φορές δυνατά, αυτός τρόμαξε και έφυγε. Τότε κατέβηκε ο εγγονός μου που μένει στον επάνω όροφο και τον κράτησα μην πάει να του κάνει κακό. Αυτός έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στη γειτονιά.

Παίρνει ό,τι βρει απο τα σπίτια μας. Και φτυάρια και καρέκλες και ό,τι βρεί και πηγαίνει και τα πουλάει. Κάθε μέρα έρχεται και μου ζητάει πότε 1 ευρώ, πότε 2 ευρώ, κάπου κάπου τον βοηθούσα. Τώρα δεν είχα χρήματα. Τρόμαξα πάρα πολύ. Η Παναγία με βοήθησε και είμαι καλά σήμερα».

Ο 50χρονος εντοπίστηκε άμεσα και συνελήφθη απο αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων-Μενεμένης και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενω σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για απόπειρα ληστείας.

