Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής από αστυνομικούς για νεογέννητο μωράκι που ερχόταν από τις Σέρρες

Σωτήρια ήταν η επέμβαση αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη, για ένα μωράκι που χρειάστηκε άμεση διακομισή και ερχόταν από τις Σέρρες.

Η γέφυρα ζωής στήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 13.11.20925, για να μεταφερθεί ένα μωρό από τις Σέρρες, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Στις 15:30 περιπολικό της Τροχαίας και δύο δίκυκλα της ΕΛ.ΑΣ. συνόδευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε ένα βρέφος, από τις Σέρρες προκειμένου να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με ασφάλεια στο «Ιπποκράτειο» καθώς είχε κριθεί ότι χρειαζόταν άμεση διακομιδή.

Οι αστυνομικές δυνάμεις παρέλαβαν το ασθενοφόρο από την Περιφερειακή οδό, στο ύψος του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» και άνοιξαν τον δρόμο, ώστε να φτάσει γρήγορα και με ασφάλεια στο νοσοκομείο.

Το ασθενοφόρο έφτασε στο Ιπποκράτειο μέσα σε έξι λεπτά.