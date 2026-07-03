Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική εμπρηστική επίθεση – Στα ίχνη των δραστών η Αντιτρομοκρατική

Στα ίχνη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική, η οποία έχει στα χέρια της βίντεο που έχει καταγράψει τις κινήσεις τους.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το newsit.gr από την δολοφονική επίθεση σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, διακρίνεται ένας μαυροντυμένος άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του να κρατά μια σακούλα, μέσα στην οποία φέρεται να βρίσκεται ο εμπρηστικός μηχανισμός.

Το υλικό από κάμερα ασφαλείας τον καταγράφει να κινείται με γρήγορο βηματισμό στην πιλοτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τοποθετεί τον μηχανισμό στην είσοδο του κτιρίου και απομακρύνεται, ενώ ακολουθεί έκρηξη από γκαζάκια και εκδήλωση πυρκαγιάς που προκαλεί εκτεταμένες ζημιές.

Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής αναλύουν καρέ-καρέ το βιντεοληπτικό υλικό, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί από πού προμηθεύτηκαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς, πού εγκατέλειψαν τις μοτοσικλέτες που χρησιμοποίησαν και αν σε κάποιο σημείο αφαίρεσαν τις κουκούλες τους.



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Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, στη φονική επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία χρησιμοποίησαν δύο μοτοσικλέτες, ενώ εξετάζεται και η πιθανή εμπλοκή ενός τέταρτου προσώπου.

Παράλληλα, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τυχόν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό (DNA) που ενδέχεται να εντοπιστούν σε υπόλειμμα μονωτικής ταινίας, το οποίο περισυνελέγη από έναν από τους εμπρηστικούς μηχανισμούς και θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για την ταυτοποίηση των δραστών.

Συγκλονίζει ο Παναγιώτης Νέστορας

Στο μεταξύ εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος τραυματίστηκε στην επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη σύζυγό του, ενώ η κόρη τους εξακολουθεί να νοσηλεύεται με εγκαύματα.

«Τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι αντίστοιχο. Να τους έχει καλά ο Θεός και να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν», δήλωσε.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πρόσθεσε:«Είναι μία δύσκολη στιγμή για όλη την οικογένειά μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι εγκληματίες, θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορεί να προκαλέσουν.

Η Δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει και να τους δικάσει δίκαια. Θέλω μόνο η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία από τέτοιου είδους ύπουλα χτυπήματα».

Αναφερόμενος στην κόρη του, είπε ότι νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παπανικολάου με εγκαύματα, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά του να σταθεί δίπλα της.

Παράλληλα, εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έλαβε ακόμη ένας τραυματίας της επίθεσης, ο οποίος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές λέγοντας: «Το πρώτο που σκέφτηκα εκείνη την ώρα ήταν μήπως έφτασε και η δική μου ώρα».

To άρθρο Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική εμπρηστική επίθεση – Στα ίχνη των δραστών η Αντιτρομοκρατική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr