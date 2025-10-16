Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων – Με απειλή πιστολιού ακινητοποίησαν την υπάλληλο

Άγνωστοι άνδρες μπούκαραν σε κατάστημα ηλεκτρονικών συσκευών στη Θεσσαλονίκη, έκλεψαν 47 iphone και εξαφανίστηκαν. Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε καρέ καρέ όσα έγιναν μέσα στο κατάστημα.

Ήταν 10:30 το πρωί της Τετάρτης (15.10.2025) όταν οι δύο άγνωστοι άνδρες εισέβαλαν σε κατάστημα ηλεκτρονικών συσκευών στη Σταυρούπολη στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο ληστές που φορούσαν κράνη μοτοσικλέτας στο κεφάλι τους, μπούκαραν στο κατάστημα, ακινητοποίησαν την υπάλληλο με την απειλή πιστολιού, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο του newsit.gr, άρχισαν να τοποθετούν με γρήγορες κινήσεις μέσα σε μία τσάντα που είχαν μαζί τους συνολικά 47 συσκευές κινητών τηλεφώνων μάρκας iPhone με συνολική αξία 52.000 ευρώ.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/listeiathessaloniki-video.mp4

Αμέσως μετά οι ληστές τράπηκαν σε φυγή με τη μοτοσυκλέτα που είχαν σταθμεύσει κοντά στο κατάστημα.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

