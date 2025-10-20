Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από καραμπόλα 5 αυτοκινήτων – Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε πάνω σε βανάκι

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο που δόθηκε στο φως της δημοσιότητας από την καραμπόλα 5 οχημάτων που έγινε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (17.10.2025) στην περιοχή του Πλαγιαρίου στη Θεσσαλονίκη.

Η καραμπόλα έγινε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στη στροφή Πλαγιαρίου στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο το ένα αυτοκίνητο βγήκε από τη λωρίδα κυκλοφορίας του και συγκρούστηκε με το λευκό βανάκι το οποίο ανετράπη. Στη συνέχεια έπεσε πάνω και σε ένα δεύτερο αυτοκίνητο μέχρι που εν τέλει σταμάτησε την τρελή πορεία του.

Συνολικά στο τροχαίο ενεπλάκησαν 5 αυτοκίνητα, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/karampola-thessalinikh.mp4

Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου που ενεπλάκη στην καραμπόλα μέσα από ανάρτηση του στα social media ανέφερε πως ένας ηλικιωμένος ανάγκασε 5 οχήματα να βγουν εκτός δρόμου. Όσον αφορά για τη δική του περιουσία, το αυτοκίνητό του καταστράφηκε ολοσχερώς.

«Εχθές το μεσημέρι και πηγαίνοντας προς την κατεύθυνση Πλαγιαρίου ένας ασυνείδητος οδηγός έπεσε ξαφνικά επάνω μας, ως αποτέλεσμα να μας βγάλει 5 αυτοκίνητα εκτός δρόμου, 70 και ετών που πας με το γκρι χάρο σου! Δεν είναι θέμα προσοχής κάποιες φορές η άτυχη χρονική στιγμή σε φέρνει σε θέση μονόδρομη και δεν υπάρχει αντίδραση. Εννοείται ότι το αμάξι μου είναι για παλιοσίδερα αλλά είμαι καλά χωρίς κανένα θέμα μόνο κάτι χτυπήματα! Το ανεβάζω διότι λόγο του ενδιαφέροντος φίλων δεν έχω σταματήσει να τους εξηγώ το πώς συνέβη! Και από τους υπόλοιπους κανείς δεν τραυματίστηκε!».

