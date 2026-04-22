Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός σκύλος μυρίστηκε πάνω από ένα κιλό κοκαΐνης σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου

Ο αστυνομικός σκύλος «Ακύλας», βρήκε κοκαΐνη άνω του ενός κιλού σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο αλλοδαπός, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Η συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, ο οποίος «ξεσκέπασε» την επιμελώς κρυμμένη συσκευασία με την κοκαΐνη στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος είχε εντοπιστεί νωρίτερα να προσεγγίζει σταθμευμένο όχημα, επιχειρώντας να εισέλθει σε αυτό με κλειδί που κατείχε, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών. Στην έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκε η ναρκωτική ουσία στο πορτ μπαγκάζ- μία συσκευασία κοκαΐνης βάρους 1 κιλών και 118 γραμμαρίων.

Για την υπόθεση έχει αναρτηθεί βιντεοληπτικό υλικό στην ιστοσελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο Facebook.

Ο συλληφθείς οδηγείται, με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.