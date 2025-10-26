Θεσσαλονίκη: Αναζητείται ακόμη ένας μετανάστης μετά τις καταγγελίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 2 ανήλικων κοριτσιών

Μέσα στις επόμενες ημέρες απολογούνται οι 2 μετανάστες οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από καταγγελία για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 2 ανήλικων κοριτσιών, σε προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Όλα έγιναν την περασμένη Τρίτη (23.10.2025) όταν ο πατέρας της μίας ανήλικης ξεκίνησε να ψάχνει το παιδί του, μη μπορώντας να το βρει. Λίγες ώρες μετά έγινε και η καταγγελία για γενετήσιες πράξεις σε βάρος αυτής και της φίλης της οι οποίες φέρεται πως έγιναν στον υπαίθριο χώρο της Α’ Προβλήτας Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρχές. Τα κορίτσια υπέδειξαν ως δράστες 3 μετανάστες.

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής Θεσσαλονίκης συνέλαβαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, έναν 19χρονο υπήκοο Συρίας και έναν 17χρονο υπήκοο Ιράκ. Αναζητείται ακόμη ένας Αιγύπτιος, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο 19χρονος κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 337 του Ποινικού Κώδικα περί «Προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας», ενώ ο 17χρονος για παράβαση του άρθρου 338 περί «Κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη».

Οι έρευνες των αρχών και για τον 3ο μετανάστη, βρίσκονται σε εξέλιξη.