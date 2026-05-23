Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι πίσω από την ένοπλη ληστεία στο ψιλικατζίδικο – Νέα ντοκουμέντα από τη στιγμή που απειλούν τον εργαζόμενο

Τρία παιδιά ηλικίας 15 και 17 χρόνων κρύβονται πίσω από την ένοπλη ληστεία στο ψιλικατζίδικο της Θεσσαλονίκης, από όπου εκλάπησαν 700 ευρώ και πακέτα τσιγάρα.

Η ληστεία έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης (21.05.2026) με τους ανήλικους να εισβάλουν στο ψιλικατζίδικο στην οδό Αγίου Σπυρίδωνος στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη, και απειλώντας τον εργαζόμενο, να αφαιρούν το χρηματικό ποσό. Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, οι δράστες της ληστείας ήταν ένας 15χρονος και δύο 17χρονοι (συνελήφθησαν και οι 3) ενώ συνεργοί τους ακόμη 4 άτομα που ακόμα δεν έχουν συλληφθεί.

Πέρα από τα 700 ευρώ και τα τσιγάρα, οι δράστες άρπαξαν και τσάντα που περιείχε και άλλα χρήματα αλλά και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

Όπως φαίνεται στα νέα πλάνα που σας εξασφάλισε το newsit.gr, οι κουκουλοφόροι δράστες όρμησαν πάνω στον υπάλληλο και με την απειλή όπλου τον ακινητοποίησαν.



Στη συνέχεια ξεκίνησαν να ψάχνουν το ταμείο και άλλα σημεία του ψιλικατζίδικου για χρήματα, πετώντας προϊόντα από τα ράφια και κάνοντας όλο το μαγαζί «γυαλιά – καρφιά».

Στη συνέχεια άνοιξαν τις μεγάλες μαύρες σακούλες σκουπιδιών που κρατούσαν για να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερα πακέτα τσιγάρα.

Αφού ολοκλήρωσαν το σχέδιό τους, επιβιβάστηκαν στο λευκό αυτοκίνητό τους και έγιναν «καπνός».

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών τους είναι ακόμη σε εξέλιξη.

