Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι λήστεψαν 5 καφετέριες και ψιλικατζίδικα σε 15 ημέρες

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε δύο ανήλικους ληστές στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες «χτύπησαν» πέντε καταστήματα καφέ-ψιλικών σε δύο εβδομάδες.

Πρόκειται για δύο ανήλικους αλλοδαπούς ληστές στη Θεσσαλονίκη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για «εγκληματική ομάδα, ληστεία από κοινού κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του Νόμου περί όπλων».

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο ανήλικοι προτιμούσαν την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, από τις 5 Μαρτίου έως τις 19 Μαρτίου εισέβαλαν σε πέντε καταστήματα καφέ – ψιλικών, από τα οποία αφαίρεσαν με την απειλή μαχαιριού, καθώς και με τη χρήση σωματικής βίας σε μία περίπτωση, το συνολικό χρηματικό ποσό των 2.483 ευρώ και διάφορα αντικείμενα (καπνικά προϊόντα, tablets) συνολικής αξίας περίπου 400 ευρώ.

Πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ρούχα που χρησιμοποιήθηκαν στις ληστείες.

Οι δύο συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.