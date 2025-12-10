Θεσσαλονίκη: Αγρότης πιάστηκε στα χέρια με αστυνομικό – Ένταση και «γαλλικά»

Ένταση επικράτησε στα Πράσινα Φανάρια στον κόσμο για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης όταν αγρότης πιάστηκε στα χέρια με αστυνομικό, το μεσημέρι της Τετάρτης (10.12.25).

Αγρότης πήγε να οργώσει το χωράφι του κοντά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, η αστυνομία που βρέθηκε εκεί του ζήτησε ταυτοποίηση στοιχείων, ζήτησε από άλλους αγρότες βοήθεια και όταν ήρθαν πιάστηκαν στα χέρια.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/12/thessaloniki-entasiprasinafanaria.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/12/thessaloniki-entasiprasinafanaria2.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/12/thessaloniki-entasiprasinafanaria3.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/12/thessalonikientasiprasinafanaria.mp4

Ένας αγρότης που ήρθε, ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας.

Επικράτησαν οι ψυχραιμότεροι και το επεισόδιο έληξε.

