Θεσσαλονίκη: Έσκαβαν με φτυάρια και τσάπες για αρχαιότητες μέσα σε αρχαιολογικό χώρο – 3 συλλήψεις

Σε τρεις συλλήψεις για «παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και γενικά της πολιτιστικής κληρονομιάς» προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες έκαναν ανασκαφές για να βρουν αρχαία μέσα σε αρχαιολογικό χώρο στη συμπρωτεύουσα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε δύο Έλληνες, ηλικίας 63 και 30 ετών και σε έναν αλλοδαπό 60 χρόνων, οι οποίοι έκαναν παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και λαθρανασκαφές σε αρχαιολογικό χώρο στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για «εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων».

Οι δύο Έλληνες έβρισκαν τις περιοχές με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, ενώ ο αλλοδαπός, αξιοποιώντας ειδικές γνώσεις και αυτοσχέδια όργανα διασκόπησης υπεδάφους, αποφάσιζε για την πραγματοποίηση των λαθρανασκαφών, που γίνονταν με τη χρήση εξοπλισμού, όπως φτυάρι, αξίνα και μεταλλικούς λοστούς.

Για τη μετάβασή τους σε δυσπρόσιτες περιοχές για λαθρανασκαφές χρησιμοποιούσαν όχημα τύπου 4×4.

Σε έρευνες που έγιναν στον χώρο, σε σπίτια των κατηγορουμένων, όπως και σε σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φτυάρι, αξίνα και δύο μεταλλικοί λοστοί, κυνηγετική καραμπίνα με 50 φυσίγγια και μαχαίρι, αυτοσχέδιες ξύλινες και μεταλλικές ράβδοι διασκόπησης υπεδάφους, φακός κεφαλής, φακός, καλώδια, ζεύγος προστατευτικών γυαλιών εργασίας και βιβλίο ραβδοσκοπίας.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχει διαπιστωθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η εμπλοκή τους σε τρεις περιπτώσεις παράνομων αρχαιολογικών ερευνών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ ο εξοπλισμός που κατασχέθηκε θα αποσταλεί για φύλαξη στη Μεραρχία Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού Ξηράς με έδρα τη Θεσσαλονίκη.