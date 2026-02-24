Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκια στο Ελευθεριακό Στέκι «Βικτουάρ» – Ζημιές σε κατάστημα και αυτοκίνητο

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία επί της οδού Αγίου Τριάδος, στη Θεσσαλονίκη όπου άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια.

Το περιστατικό με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα της Τρίτης (24.02.2026). Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την έκρηξη που ακολούθησε προκλήθηκαν φθορές σε τζαμαρία και σε στόρι ισογείου, όπου στεγάζεται το Ελευθεριακό Στέκι «Βικτουάρ», ενώ αναφέρθηκαν ζημιές και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία που περισυνέλεξε υπολείμματα των αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών. Η υπόθεση ερευνάται από την Κρατική Ασφάλεια.