Θεσσαλονίκη: Έκανε επέμβαση ρουτίνας και βγήκε με εγκαύματα γ’ βαθμού – «Είχα γαντζωθεί στο κρεβάτι, έβραζαν τα πόδια μου», καταγγέλλει 20χρονη

Μια εγχείρηση ρουτίνας στη Θεσσαλονίκη μετατράπηκε, όπως καταγγέλλει μια 20χρονη γυμνάστρια, σε έναν εφιάλτη που άλλαξε τη ζωή της. Η νεαρή μπήκε στο νοσοκομείο για αφαίρεση κύστης κόκκυγος, όμως βγήκε με σοβαρά εγκαύματα τρίτου βαθμού στα πόδια και πλέον δεν γνωρίζει πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στην καθημερινότητά της.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη Θεσσαλονίκη, καθώς μια προγραμματισμένη εγχείρηση στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό της 20χρονης. Οι εικόνες από τα εγκαύματα στα πόδια της είναι σοκαριστικές, ενώ η ίδια υποστηρίζει ότι κανείς δεν της εξήγησε πώς ακριβώς προκλήθηκαν.

Η 20χρονη περιγράφει στο Star ότι όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της επέμβασης, όταν, όπως λέει, ο χειρουργός έριξε ένα υγρό στην περιοχή της επέμβασης, το οποίο κατέληξε στα πόδια της.

«Την ώρα της επέμβασης μου έριξε ένα υγρό στην πληγή, το οποίο κατέληξε προς τα πόδια μου. Του είπα ότι με τσούζει και μου απάντησε πως είναι φυσιολογικό. Μετά από λίγα λεπτά μύρισε καμένο και μου είπε ότι και αυτό ήταν φυσιολογικό. Εγώ, όμως, άρχισα να καίγομαι. Έλεγα ότι δεν αντέχω. Είχα γαντζωθεί στο κρεβάτι, έβραζαν τα πόδια μου. Είδα το σεντόνι που είχε καεί. Μου είπαν ότι είχα υποστεί έγκαυμα πρώτου βαθμού και πως σε δέκα ημέρες θα ήμουν καλά», λέει.

Όμως, όπως αποδείχθηκε, η κατάσταση ήταν πολύ πιο σοβαρή. Η νεαρή δεν πήρε εξιτήριο την επόμενη ημέρα, αλλά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε εγκαύματα τρίτου βαθμού, τα οποία κάλυπταν περίπου το 7% του σώματός της.

Η ίδια, που εργαζόταν ως γυμνάστρια, λέει πως πλέον δυσκολεύεται ακόμη και να περπατήσει και δεν γνωρίζει αν και πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στη δουλειά της.

«Μου είπαν ότι δεν ξέρουν πώς έγινε. Ο γιατρός μού είπε ότι δεν έκανε τίποτα διαφορετικό από ό,τι κάνει σε άλλους ασθενείς. Δεν μου εξήγησαν ποτέ από τι προκλήθηκαν τα εγκαύματα. Θα μπαινοβγαίνω στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και δεν ξέρω πότε ή αν θα μπορέσω να ξαναδουλέψω, γιατί δυσκολεύομαι ακόμη και να περπατήσω», προσθέτει.

Μετά τις σοβαρές καταγγελίες, η διοίκηση του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» γνωστοποίησε ότι έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 20χρονη υπέστη τα σοβαρά εγκαύματα κατά τη διάρκεια της επέμβασης.