Θεσσαλονίκη: Άνοιξε το καπό του αυτοκινήτου και είδε ένα τεράστιο φίδι

Μια άκρως τρομακτική εμπειρία έζησε ένας οδηγός στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν ένα τεράστιο φίδι έκανε την εμφάνιση του κάτω από το καπό του αυτοκινήτου του.

Ενώ βρισκόταν εν κινήσει στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου, Κανάρη και Μπότσαρη, αντιλήφθηκε κάτι περίεργο στην προσπάθειά του να βάλει μπρος το αυτοκίνητό του. Ο οδηγός άνοιξε το καπό του αυτοκινήτου και ήρθε αντιμέτωπος με το φίδι.

Το φίδι περίπου ενός μέτρου να είχε βρει φωλιά στη μηχανή του αυτοκινήτου.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok:

@miltos_voul #thessaloniki #papanastasiou #center #smile #espressonist ♬ Curious Little Creatures – BlueWhaleMusic

Το ερπετό, που κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για λαφιάτη (μη δηλητηριώδες), απομακρύνθηκε με ειδική λαβίδα από το σημείο που είχε φωλιάσει και αφέθηκε ελεύθερο.