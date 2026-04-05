Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από βράχια και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (05.04.2026) έπειτα από πτώση άνδρα στην περιοχή του Αγγελοχωρίου στη Θεσσαλονίκη, τον οποίο ανέσυραν οι αρχές χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο 58χρονος άνδρας ύστερα από πτώση του σε δύσβατο σημείο, ανασύρθηκε αναίσθητος και παραδόθηκε σε σκάφος του Λιμενικού Σώματος προκειμένου να μεταφερθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη.

Στην επιχείρηση διάσωσης επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στο σημείο είχε σπεύσει και κλιμάκιο της ΕΚΑΜ.

Παράλληλα στο σημείο βρέθηκαν και μέλη της εθελοντικής ομάδας ΟΦΚΑΘ, που βοήθησαν στον γρήγορο εντοπισμό του άνδρα.

Ο Χρήστος Ράμος, πρόεδρος εθελοντικές ομάδας ΟΦΚΑΘ είπε στο Newsit: Στις 19:50 η εθελοντική ομάδα του ΟΦΚΑΘ ειδοποιήθηκε απο συμπολίτη για πτώση άνδρα σε δύσβατη περιοχή σε βράχια στο Αγγελοχώρι. Η ομάδα έσπευσε αυτομάτως εκεί μαζί με την ΕΜΑΚ, την πυροσβεστική και ασθενοφόρα. Ήταν πολύ δύσβατο σημείο, ήρθε λιμενικό σκάφος για να βοηθήσει».

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το ΕΚΑΒ έγινε εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής στον 58χρονο. Περίπου στις 23:00 διακομίσθηκε στο ΑΧΕΠΑ.

