Θεσπρωτία: Νεκρός 53χρονος σε ρεματιά κοντά στο Γαρδίκι Σουλίου

Συναγερμός σήμανε την Τρίτη (07.07.2026) για έναν 53χρονο υπήκοο Αλβανίας που εντοπίστηκε νεκρός σε ρεματιά, κοντά στο Γαρδίκι του Δήμου Σουλίου στη Θεσπρωτία.

Η σορός εντοπίστηκε από περιπατητές, οι οποίοι ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές Θεσπρωτίας. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ πραγματοποιήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις παραπέμπουν σε θανάσιμο τραυματισμό ύστερα από πτώση από ύψος, χωρίς να έχουν ακόμη διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Την προανάκριση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.