Θεμιστοκλέους: Στο 75% η ικανοποίηση ασθενών από το ΕΣΥ – Από τα 350.000 δωρεάν ραντεβού πολιτών κάθε μήνα, έχουμε ξεπεράσει τα 550.000

Στις προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στις δωρεές προς το ΕΣΥ, στη νέα πλατφόρμα δεδομένων, στα ραντεβού στα νοσοκομεία, στη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, στην αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, αλλά και στο νοσηλευτικό προσωπικό, αναφέρθηκε, την Τρίτη (17/3/26) ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο Action24 τόνισε ότι συνολικά, για το 2026, ο σχεδιασμός προβλέπει 8.000 επιπλέον προσλήψεις εκ των οποίων 5.000 μόνιμες θέσεις και 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού.

Ειδικότερα, όπως τόνισε: «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, με προθεσμία έως τις 20 Μαρτίου, που αφορά οργανισμούς του Υπουργείου Υγείας, νοσοκομεία και άλλους φορείς, για μόνιμες θέσεις ενώ, είναι ήδη ανοιχτή η πλατφόρμα και για επικουρικό προσωπικό». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μεγάλη προκήρυξη που θα ακολουθήσει για 850 μόνιμες θέσεις γιατρών, η οποία, όπως είπε, αναμένεται περίπου σε δύο εβδομάδες από σήμερα και θα αφορά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Όπως σημείωσε, θα ακολουθήσουν στη συνέχεια και οι σχετικές διαδικασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ο κύριος Θεμιστοκλέους στάθηκε στο μεγαλύτερο, όπως το χαρακτήρισε, πρόβλημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, πρόβλημα το οποίο αποτελεί και πανευρωπαϊκό. Αναγνώρισε ότι υπάρχει σοβαρή πίεση και ότι οι ελλείψεις είναι πραγματικές, σημειώνοντας όμως ότι πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν ακόμη και χώρες όπως η Αγγλία και η Γερμανία. Όπως ανέφερε: «Για την ενίσχυση του κλάδου προχωρά διάταξη για τη δημιουργία ξεχωριστού κλάδου νοσηλευτών, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στις προσλήψεις και δυνατότητα για στοχευμένες αυξήσεις και κίνητρα».

Περισσότερα από 550.000 τα ραντεβού στα νοσοκομεία

Σχετικά με τα ραντεβού στα νοσοκομεία, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε τη σημαντική βελτίωση που παρουσιάζεται στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Πρόσθεσε ότι «κάθε μήνα καταγράφεται αύξηση σχεδόν 25% στους πολίτες που κλείνουν ραντεβού και εξυπηρετούνται με τον αριθμό πλέον να έχει ξεπεράσει τις 550.000 από 350.000 που ήταν».

Ο υφυπουργός Υγείας μίλησε επίσης για ουσιαστική βελτίωση στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, μετά την εφαρμογή του συστήματος με το «βραχιολάκι» και τις ανακαινίσεις στις υποδομές.

«Ο μέσος χρόνος αναμονής έχει μειωθεί από τις 9 ώρες, που ήταν πριν από έναν χρόνο, στις 4 ώρες και 30 λεπτά σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επισήμανε ότι έχουν ήδη ανακαινιστεί αρκετά ΤΕΠ, ενώ οι ανακαινίσεις προχωρούν και θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες.

Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς και σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας το σύστημα λειτουργεί κανονικά και ήδη αποδίδει σημαντικά στοιχεία. «Το δείγμα έχει ήδη ξεπεράσει τις 40.000 απαντήσεις» και σύμφωνα με τα στοιχεία, το 75% χαρακτήρισε τη νοσηλεία του καλή ή πολύ καλή, ενώ το 92% δήλωσε ότι βρήκε γιατρό τής ειδικότητας που χρειάστηκε. Ανέφερε επίσης ότι και οι αξιολογήσεις για τον εξοπλισμό είναι θετικές.

Αναφορικά με τις δωρεές προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπογράμμισε ότι οι δωρεές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας του δημόσιου συστήματος υγείας, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο Υγείας έχει καταφέρει να αντλήσει σημαντικού ύψους δωρεές, επειδή υπάρχει εμπιστοσύνη, διαφάνεια και ταχύτητα στις διαδικασίες.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δωρεά του Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, τονίζοντας ότι πρόκειται για δωρεά ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αφορά τη στήριξη 80 γιατρών σε 47 μικρά νησιά της Ελλάδας με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων. Υπογράμμισε ότι παρέχει επιπλέον 1.500 ευρώ καθαρά σε κάθε γιατρό, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι δήμοι και οι περιφέρειες καλύπτουν και τη στέγαση.