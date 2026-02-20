Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων: Αυτοκίνητο παρέσυρε 64χρονη πεζή και τη σκότωσε

Ακόμα ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/2/2026) στο κέντρο της Αθήνας, στην Πατησίων, με 64χρονη πεζή να παρασύρετε από αυτοκίνητο και να χάνει τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ για το τροχαίο, η θανατηφόρα παράσυρση της γυναίκας που ήταν πεζή, σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας, όταν εκείνη προσπάθησε να περάσει τον δρόμο.

Την άτυχη γυναίκα παρέσυρε ένα δίκυκλο περίπου στη 1 τα ξημερώματα, με εκείνη να μεταφέρετε σοβαρά τραυματισμένη με κατάγματα στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή αλλά δεν τα κατάφεραν.

Η τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.