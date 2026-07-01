Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη με θύμα έναν 46χρονο οδηγό μηχανής

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 02:45 τα ξημερώματα της Τρίτης (30/06/2026) στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη, στη συμβολή με τον Κηφισό, έπειτα από σύγκρουση ταξί με μηχανή.

Από το τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη έχασε τη ζωή του ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ηλικίας περίπου 46 ετών. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, καθώς η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του τις μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή, ενώ η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.