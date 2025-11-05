Θήβα: Ρομά κάλεσαν για πλάκα ασθενοφόρο και του έσπασαν τα τζάμια – Δείτε βίντεο

Μία καθόλου αστεία και επικίνδυνη για κάποιον συμπολίτη μας που θα κινδύνευε αλλά και για το προσωπικό του ασθενοφόρου, έκαναν Ρομά στο Πυρί στη Θήβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του permissos.gr, το ασθενοφόρο της περιοχής, δέχτηκε κλήση για να μεταβεί στον οικισμό των Ρομά στο Πυρί στη Θήβα και εκεί δέχτηκε επίθεση με πέτρες.

Ο οδηγός του ασθενοφόρου κράτησε την ψυχραιμία του και απομακρύνθηκε από το σημείο, καθώς οι πέτρες έσπασαν τα τζάμια του ασθενοφόρου, με το πλήρωμα να κινδυνεύει.

Η κακόγουστη φάρσα όπως αποδείχτηκε η κλήση, καθώς κανένα άτομο δεν χρειαζόταν μεταφορά στο νοσοκομείο, όχι μόνο προκάλεσε υλικές φθορές στο ασθενοφόρο, αλλά έβαλε σε κίνδυνο και κάποιον που θα είχε πραγματικά ανάγκη το όχημα άμεσης ανάγκης.