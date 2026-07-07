Θέρμη: Συνελήφθη 66χρονος για φωτιά από αμέλεια που προκλήθηκε από αγροτικές εργασίες

Στη σύλληψη ενός 66χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια φωτιά στην περιοχή Τριάδι του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, προχώρησε η Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 66χρονος εκτελούσε εργασίες καθαρισμού σε οικόπεδο, όταν κατά τη διάρκεια χρήσης γεωργικού μηχανήματος (καταστροφέα) προκλήθηκαν σπινθήρες, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά στην Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε έκταση με ξερά χόρτα, καίγοντας περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ο 66χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Το Πυροσβεστικό Σώμα επισημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 7 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 536 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 684.481,40 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 170 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από αυτές, οι 157 περιπτώσεις (92,35%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (7,65%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας ελέγχους και προχωρώντας στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων πυρασφάλειας και αποφυγής εργασιών που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.