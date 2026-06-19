Θάνατος Μάριου στο Μενίδι: Τα σπαρακτικά λόγια του εισαγγελέα που ζήτησε την ενοχή του ενός από τους δύο κατηγορούμενους

Με ρητά από το Θουκυδίδη και τον Ηρόδοτο ο εισαγγελέας της έδρας συγκλόνισε με την αγόρευσή του, στη δίκη δολοφονίας του μικρού Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι το 2017.

«Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία, όταν τα παιδιά της δολοφονούνται σε μία σχολική εορτή εν καιρώ ειρήνης» είπε σκορπώντας ρίγη ανατριχίλας στο ακροατήριο και τους γονείς του αδικοχαμένου μαθητή.

Με τα λόγια του προς το δικαστήριο, ο κ. Αντώνης Κασάπης «ράπισε» τους δύο κατηγορούμενους Ρομά. «Η συμπεριφορά είναι έλλειψη παιδείας αλλά και μια ανασφάλεια. Η μειονεξία στο μυαλό κραδαίνει το όπλο», είπε και χρησιμοποίησε αλληγορικά λόγια για να τονίσει ότι αυτός που υπολείπεται σε παιδεία και πολιτισμό, προσπαθεί με τη βία να επιβάλλει στους υπόλοιπους τη μειονεξία του. «Αυτός που γεμίζει την πίστα με σπασμένα πιάτα είναι αυτός που δεν ξέρει να χορεύει», είπε σχετικά και χαρακτήρισε «μέγιστη ανανδρία την οπλοχρησία εκτός νόμιμης χρήσης», «που πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει».

Αποτυχία της κοινωνίας

Ο εισαγγελικός λειτουργός μίλησε για φαινόμενα επαναλαμβανόμενα στην ελληνική κοινωνία, η οποία δείχνει ανήμπορη να αντιδράσει, κάνοντας λόγο για αποτυχία της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας.

«Το γεγονός ότι ένα παιδί που σκοτώθηκε άδικα και γι’αυτό ένας άνθρωπος πρέπει να πάει φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του, δεν είναι χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς, είναι απόδειξη αποτυχίας όλης της κοινωνίας, οπότε θέλει περίσκεψη», επεσήμανε ο κ. Κασάπης.

Ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του προσπάθησε να βάλει τους δικαστές στη θέση της οικογένειας κατά τις τραγικές στιγμές που βίωσαν τον Ιούνιο 2017, στο προαύλιο του 6ου δημοτικού σχολείου Μενιδίου.

«Θα πρέπει να βάλετε τον εαυτό σας στη θέση του τι συνέβαινε σε εκείνο το σχολείο, είναι ένα θεατρικό, είναι γονείς, είναι παιδιά, είναι όλοι χαρούμενοι και ξαφνικά ένα παιδί πέφτει και τρέχει αίμα και κανείς δε μπορεί να το σταματήσει», είπε συγκλονίζοντας ο εισαγγελέας της έδρας, στηλιτεύοντας την τακτική πολλών μαρτύρων που κατέθεσαν στο δικαστήριο και όπως είπε φοβήθηκαν να υποδείξουν τη συγκεκριμένη οικογένεια Ρομά ως τους υπαίτιους για τους πυροβολισμούς.

«Ένοχος ο πρώτος κατηγορούμενος»

Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του πρώτου κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και την απαλλαγή του δεύτερου για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

«Ο κατηγορούμενος πυροβολούσε σε όλες τις κατευθύνσεις, αδιαφορώντας ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Ξέρει ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο και το αποδέχεται. Πυροβολούσε αδιακρίτως. Τα στοιχεία οδηγούν χωρίς αμφιβολία ότι ο κατηγορούμενος, χρησιμοποιώντας μη ανευρεθέν όπλο πυροβόλησε προς διάφορες κατευθύνσεις με πυροβόλο όπλο αποδεχόμενος ότι μπορούσε να σκοτώσει. Θα πρέπει να μην του αναγνωριστεί καμία ελαφρυντική πράξη γιατί δεν έδειξε καμία μεταμέλεια, δε σέβεται έννομη τάξη και τα έννομα αγαθά, δεν έδειξε καμία καλή συμπεριφορά μετά την πράξη», είπε σχετικά ο εισαγγελικός λειτουργός.

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο ζήτησε την απαλλαγή του για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας γιατί όπως είπε χρησιμοποίησε όπλο από το οποίο δε θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο.

To άρθρο Θάνατος Μάριου στο Μενίδι: Τα σπαρακτικά λόγια του εισαγγελέα που ζήτησε την ενοχή του ενός από τους δύο κατηγορούμενους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr