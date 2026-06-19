Θάνατος Μάριου Σουλούκου στο Μενίδι: Σκηνές έντασης έξω από το δικαστήριο – «Καλά κάναμε και τον σκοτώσαμε»

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν έξω από τα δικαστήρια Ευελπίδων το μεσημέρι της Παρασκευής 19.06.2026, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την υπόθεση του 11χρονου Μάριου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής.

Λίγα λεπτά μετά την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου σε ισόβια κάθειρξη, συγγενείς του αντέδρασαν έντονα και επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυπταν τη δίκη για τον θάνατο του Μάριου το 2017 στο Μενίδι από σφαίρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκαν φθορές σε κάμερες, ενώ δεν έλειψαν οι εντάσεις και οι συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο για τη διατήρηση της τάξης.

Η κατάσταση ξέφυγε για αρκετή ώρα, με φωνές, αντεγκλήσεις και μεγάλη αναστάτωση έξω από το δικαστικό μέγαρο. Ανάμεσα στα όσα ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η φράση που φέρεται να φώναξε ένα άτομο από το συγκεντρωμένο πλήθος, πιθανώς από την οικογένεια του κατηγορούμενου, λέγοντας ότι «καλά κάναμε και το σκοτώσαμε», αναφερόμενο στον άτυχο 11χρονο.

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε σοκ και οργή, καθώς ο μικρός Μάριος είχε χάσει τη ζωή του το 2017, όταν χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα ενώ βρισκόταν στη γιορτή του σχολείου του στο Μενίδι, σε μία υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Αποτυχία της κοινωνίας

Ο εισαγγελικός λειτουργός μίλησε για φαινόμενα επαναλαμβανόμενα στην ελληνική κοινωνία, η οποία δείχνει ανήμπορη να αντιδράσει, κάνοντας λόγο για αποτυχία της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας.

«Το γεγονός ότι ένα παιδί που σκοτώθηκε άδικα και γι’ αυτό ένας άνθρωπος πρέπει να πάει φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του, δεν είναι χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς, είναι απόδειξη αποτυχίας όλης της κοινωνίας, οπότε θέλει περίσκεψη», επεσήμανε ο κ. Κασάπης.

Ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του προσπάθησε να βάλει τους δικαστές στη θέση της οικογένειας κατά τις τραγικές στιγμές που βίωσαν τον Ιούνιο 2017, στο προαύλιο του 6ου δημοτικού σχολείου Μενιδίου.

«Θα πρέπει να βάλετε τον εαυτό σας στη θέση του τι συνέβαινε σε εκείνο το σχολείο, είναι ένα θεατρικό, είναι γονείς, είναι παιδιά, είναι όλοι χαρούμενοι και ξαφνικά ένα παιδί πέφτει και τρέχει αίμα και κανείς δε μπορεί να το σταματήσει», είπε συγκλονίζοντας ο εισαγγελέας της έδρας, στηλιτεύοντας την τακτική πολλών μαρτύρων που κατέθεσαν στο δικαστήριο και όπως είπε φοβήθηκαν να υποδείξουν τη συγκεκριμένη οικογένεια Ρομά ως τους υπαίτιους για τους πυροβολισμούς.

«Ένοχος ο πρώτος κατηγορούμενος»

Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του πρώτου κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και την απαλλαγή του δεύτερου για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

«Ο κατηγορούμενος πυροβολούσε σε όλες τις κατευθύνσεις, αδιαφορώντας ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Ξέρει ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο και το αποδέχεται. Πυροβολούσε αδιακρίτως. Τα στοιχεία οδηγούν χωρίς αμφιβολία ότι ο κατηγορούμενος, χρησιμοποιώντας μη ανευρεθέν όπλο πυροβόλησε προς διάφορες κατευθύνσεις με πυροβόλο όπλο αποδεχόμενος ότι μπορούσε να σκοτώσει. Θα πρέπει να μην του αναγνωριστεί καμία ελαφρυντική πράξη γιατί δεν έδειξε καμία μεταμέλεια, δε σέβεται έννομη τάξη και τα έννομα αγαθά, δεν έδειξε καμία καλή συμπεριφορά μετά την πράξη», είπε σχετικά ο εισαγγελικός λειτουργός.

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο ζήτησε την απαλλαγή του για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας γιατί όπως είπε χρησιμοποίησε όπλο από το οποίο δε θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο.