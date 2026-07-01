Θάνατος Βάγιας Νέστορα: «Την χτύπησε όλο το ωστικό κύμα – Η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη», λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος

Η δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη άφησε πίσω της μία ανείπωτη τραγωδία, με τη Βάγια Νέστορα να χάνει τη ζωή της λίγες ώρες μετά την έκρηξη που συγκλόνισε την οικογένειά της. Οι αποκαλύψεις για τα τραύματα που υπέστη κάνουν ακόμη πιο σοκαριστικές τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης 01.07.2026.

Νέα στοιχεία για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιγράφοντας τη σοβαρότητα των τραυμάτων της άτυχης γυναίκας. Όπως ανέφερε, η Βάγια Νέστορα δεν υπέστη μόνο εκτεταμένα εγκαύματα, αλλά χτυπήθηκε και από το ισχυρό ωστικό κύμα της έκρηξης.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία της πνοή το απόγευμα της Τρίτης 01.07.2026.

Όπως δήλωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος στο thesspost.gr, «Όταν μπήκε στο νοσοκομείο, είχε πολύ σοβαρά εγκαύματα σε όλο της το σώμα και η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη, είχε και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την χτύπησε όλο το ωστικό κύμα της έκρηξης».

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη μέλη της οικογένειας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ ο πατέρας της αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα και νοσηλεύεται στην Πνευμονολογική Κλινική. «Η πολιτεύτρια έχει εγκαύματα σε χέρια και πόδια και ο πατέρας έχει αναπνευστικό πρόβλημα και νοσηλεύεται στην Πνευμονολογική κλινική. Από τύχη ζουν και δεν ξεκληρίστηκε όλη η οικογένεια. Αυτή η άνανδρη επίθεση, είναι ένα πλήγμα κατά της Δημοκρατίας. Ο καθένας, έχει δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του ελεύθερα», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ακούστηκε μία ισχυρή έκρηξη από την πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει η οικογένεια. Τα μέλη της κατέβηκαν αμέσως για να δουν τι είχε συμβεί, ενώ η Αφροδίτη Νέστορα φέρεται να προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο αυτοκίνητό της.

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερη, ακόμη πιο ισχυρή έκρηξη, η οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκε από το φλεγόμενο όχημα. Εκείνη τη στιγμή η Βάγια Νέστορα βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο, με αποτέλεσμα να υποστεί τα θανατηφόρα τραύματα που τελικά της κόστισαν τη ζωή.

Στόχος των εμπρηστικών επιθέσεων έγιναν το σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, όσο και διαμερίσματα πολυκατοικίας του προέδρου της διοικούσας επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη.

Τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.