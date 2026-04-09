Η OLONEA σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης

Tην Παρασκευή 3 Απριλίου, η OLONEA, μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής, πραγματοποίησε το πρώτο της επίσημο media event, υποδεχόμενη κορυφαίους εκπροσώπους των ελληνικών μέσων από τον κλάδο της υγείας, της ομορφιάς και του επιχειρηματικού ρεπορτάζ.

Η εκδήλωση σηματοδότησε ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία, η οποία, έχοντας ήδη καταγράψει ισχυρή πορεία στην ελληνική αγορά, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο εξωστρέφειας και στρατηγικής ανάπτυξης, τόσο σε επίπεδο brand όσο και σε επίπεδο διεθνούς παρουσίας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη φιλοσοφία και το όραμα της OLONEA, που βασίζεται στη σύνθεση φύσης και επιστήμης, με στόχο την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου. Το όνομα της εταιρείας, εμπνευσμένο από την αρχαία ελληνική λέξη «ὅλον», που σημαίνει «ολότητα», αποτυπώνει τη φιλοσοφία της για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υγεία.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι βασικοί πυλώνες της εταιρείας, η έρευνα, η ποιότητα και η τεχνογνωσία, που αποτελούν τη βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Η OLONEA είναι μια ελληνική εταιρεία που αναπτύσσει και υπογράφει τα δικά της, ιδιόκτητα προϊόντα, επενδύοντας συστηματικά στη δημιουργία καινοτόμων συνθέσεων και όχι στη λογική της απλής αντιπροσώπευσης τρίτων brands. Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνει μια ξεκάθαρη ταυτότητα στην αγορά, βασισμένη στην ποιότητα, τη διαφοροποίηση και την επιστημονική τεκμηρίωση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σειρά προβιοτικών Bacteflora®, η οποία έχει εδραιωθεί ως μία από τις κορυφαίες επιλογές στην κατηγορία της, ενσωματώνοντας σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις και νέας γενιάς συστατικά, όπως μεταβιοτικά, ψυχοβιοτικά και ανοσοβιοτικά, προσφέροντας ολοκληρωμένη υποστήριξη του μικροβιώματος.

Η OLONEA στοχεύει σταθερά στην καινοτομία, συνεργαζόμενη με πανεπιστήμια, αναπτύσσοντας δικά της συστατικά και παράλληλα, αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες που ενισχύουν ουσιαστικά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων της. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η πατενταρισμένη τεχνολογία 4πλής μικροενκαψούλωσης, καθώς και σύγχρονες λύσεις συσκευασίας.

Η δυναμική ανάπτυξη της OLONEA αποτυπώνεται και στους επιχειρηματικούς της δείκτες, με ετήσιους ρυθμούς που κινούνται σε υψηλά επίπεδα, ενώ επιλεγμένα προϊόντα της σειράς Bacteflora® καταγράφουν ακόμη και τριψήφια ποσοστά ανάπτυξης. Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν την ισχυρή αποδοχή των προϊόντων στην αγορά και τη συνεπή ενίσχυση της παρουσίας τους στο φαρμακείο.

Από την πλευρά του, ο Αναστάσιος Σκιαδόπουλος, συνιδρυτής της εταιρείας, ανέφερε:

«Η OLONEA είναι μια ελληνική εταιρεία με βαθιές ρίζες στην επιστημονική γνώση και ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον. Στόχος μας είναι να αναπτύσσουμε προϊόντα που μπορούν να σταθούν ισχυρά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, ανταποκρινόμενα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς».

Όπως δήλωσε ο Κυριάκος Κυριακόπουλος, συνιδρυτής της εταιρείας:

«Αναπτύσσουμε βήμα-βήμα τη διεθνή μας παρουσία, επενδύοντας στρατηγικά σε συνεργασίες και νέες αγορές. Η μέχρι σήμερα πορεία μας επιβεβαιώνει ότι η ελληνική καινοτομία μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτύπωμα και εκτός συνόρων, μεταφέροντας στο εξωτερικό την αξία, την τεχνογνωσία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου ελληνικού brand.»

Με δυναμική παρουσία στα φαρμακεία και ένα σταθερά αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργασιών, η OLONEA επεκτείνεται δυναμικά στο εξωτερικό, με εξαγωγική δραστηριότητα σε αγορές όπως η Κύπρος, το Bahrain, η Κροατία και η Αλβανία, ενισχύοντας σταδιακά το διεθνές της αποτύπωμα και αναδεικνύοντας τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Το event ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από τους εκπροσώπους των media, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της εταιρείας και θέτοντας τις βάσεις για μια νέα εποχή ανάπτυξης, με έμφαση στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη συνεχή εξέλιξη.