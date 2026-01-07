Η Nestle ανακαλεί βρεφικά γάλατα – Όλη η λίστα

Εθελοντική ανάκληση προϊόντων κάνει η Nestle, σε συγκεκριμένες παρτίδες για βρεφικό γάλα, ως ένα προληπτικό μέτρο λόγω της πιθανής παρουσίας cereulide, που παράγεται από τον μικροοργανισμό Bacillus Cereus.

«Η εθελοντική αυτή ανάκληση αποτελεί προληπτικό μέτρο λόγω της πιθανής παρουσίας cereulide, που παράγεται από τον μικροοργανισμό Bacillus Cereus, σε ένα από τα συστατικά προμηθευτή μας το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στις εν λόγω παρτίδες. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν έχουν υπάρξει επιβεβαιωμένες αναφορές για οποιαδήποτε ασθένεια που σχετίζεται με την κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Nestle για το βρεφικό γάλα.

«Ωστόσο, για λόγους αυξημένης προσοχής, η Nestlé αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτήν την εθελοντική ανάκληση σε πλήρη εναρμόνιση με τα αυστηρά πρωτόκολλα ποιότητας και ασφάλειας που εφαρμόζουμε, και κατόπιν ενημέρωσης των αρμόδιων Αρχών», σημειώνεται στην ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Nestle Ελλάς όπου είναι αναρτημένη η πλήρης λίστα των προϊόντων.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τα προϊόντα:

Η γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών της εταιρείας είναι στη διάθεσή των καταναλωτών στα τηλέφωνα 8001168068 (χωρίς χρέωση από σταθερό) και 210 6844824 (με χρέωση από κινητό και σταθερό), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση nestle.consumers@gr.nestle.com.