Η Finos Film τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με ένα νοσταλγικό βίντεο

Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και η Finos Film θέλησε να τιμήσει την ιδιαίτερη αυτή μέρα του χρόνου με ένα υπέροχο βίντεο, με κάποιες από τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Finos Film την Κυριακή (08.03.2026) για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας βλέπουμε σκηνές από ταινίες με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την Τζένη Καρέζη, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάρθα Καραγιάννη, τη Μαίρη Χρονοπούλου, την Ζωζώ Σαπουντζάκη, τη Νόρα Βαλσάμη, την Κατερίνα Γιουλάκη, την Ειρήνη Κουμαριανού, τη Μέλπω Ζαρόκωστα, τη Ζωή Λάσκαρη και άλλες αγαπημένες ηθοποιούς.

«Ρωτήσαμε τους άντρες της Φίνος Φιλμ την γνώμη τους για τις γυναίκες και να τι μας απάντησαν. Αφιερωμένο σε όλες», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης που έγινε στο Facebook.

«Το πιο όμορφο που μπορεί να φορέσει η γυναίκα είναι η αυτοπεποίθησή της», «Οι δυνατές γυναίκες δεν έχουν “ύφος” έχουν πρότυπα», «Στον έρωτα οι γυναίκες είναι επαγγελματίες, οι άντρες ερασιτέχνες», «Η γυναίκα θυμάται τα πάντα, ακόμα κι αυτά που δεν έγιναν», είναι οι φράσεις που προβάλλονται στο βίντεο – αφιέρωμα στις γυναίκες.