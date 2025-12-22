Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται. Αυτά τα Χριστούγεννα, η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σταθούν δίπλα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε όλη την Ελλάδα. Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται σε μια τυπική δράση κοινωνικής ευθύνης· είναι μια έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης που επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Coca-Cola να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται.

Η Coca-Cola, με μακρά παράδοση σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς, φέτος ενισχύει το πολυσχιδές έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενός οργανισμού που εδώ και δεκαετίες συμβολίζει την ανθρωπιστική δράση και την αλληλεγγύη. Μαζί, υλοποιούν δύο σημαντικές πρωτοβουλίες που φέρνουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του: τη στήριξη νοικοκυριών σε επτά πόλεις της χώρας και την προσφορά ζεστών γευμάτων σε ανθρώπους που ζουν χωρίς στέγη στην Αθήνα.

Η πρώτη δράση αφορά στην ουσιαστική ενίσχυση 500 νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Χάρη στη συνεργασία της Coca-Cola με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, εκατοντάδες οικογένειες της χώρας μας, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη και Χαλκίδα, θα έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά ώστε να καλύψουν βασικές ανάγκες της καθημερινότητάς τους την περίοδο των γιορτών.

Η δεύτερη πρωτοβουλία εστιάζει σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα: τους ανθρώπους που ζουν χωρίς στέγη στην Αθήνα. Στις 17 Δεκεμβρίου, εργαζόμενοι της Coca-Cola Hellas και της Coca-Cola Τρία Έψιλον βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης, για να ετοιμάσουν και να προσφέρουν ζεστά γεύματα σε περισσότερους από 300 ωφελούμενους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Με τη συνεργασία της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας Αττικής «Ακρόπολις», η δράση αυτή θα μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα: ότι κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του τις γιορτές. Η εικόνα ανθρώπων που μοιράζονται ένα γεύμα με αγάπη και συντροφικότητα, είναι η πιο ουσιαστική υπενθύμιση του τι σημαίνουν οι γιορτές των Χριστουγέννων.

Η συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε αυτή την πορεία. Μαζί, Coca-Cola και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποδεικνύουν ότι όταν οι δυνάμεις ενώνονται, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ουσιαστικό και να φέρει πραγματική ανακούφιση σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Από τις οικογένειες που θα βρουν στήριξη σε επτά πόλεις της χώρας, μέχρι τους συμπολίτες μας που θα τους προσφερθεί ένα ζεστό γεύμα στην καρδιά της Αθήνας, το μήνυμα είναι κοινό: η αλληλεγγύη είναι η δύναμη που μας ενώνει.