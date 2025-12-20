«Η Betsson δίνει φωνή στο θάρρος και ανοίγει τον διάλογο για το bullying»

Την ανάγκη για ανοιχτό, ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο γύρω από το bullying ανέδειξε η Betsson μέσα από την εκδήλωση «Δίνουμε Φωνή στο Θάρρος», η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας της εταιρείας κατά του εκφοβισμού.

Η πρωτοβουλία έφερε κοντά ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, επιβεβαιώνοντας ότι το bullying δεν αφορά κάποιους άλλους, αλλά διαπερνά την εργασία, τον αθλητισμό, το σχολείο και την καθημερινή ζωή. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων των ΜΜΕ και προσκεκλημένων, με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος με τον ανθρώπινο και άμεσο λόγο του έθεσε εξαρχής το πλαίσιο της βραδιάς.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε δύο θεματικά πάνελ συζήτησης, αναδεικνύοντας διαφορετικές όψεις τουφαινομένου και τονίζοντας τη σημασία της γνώσης, της ενσυναίσθησης και του θάρρουςαπέναντι στον φόβο και τη σιωπή.Το πρώτο πάνελ, με εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και θεματική «Γυναίκες και bullying στην Εργασία», συντόνισε η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο τι συνιστά πραγματικά bullying, πώς διαφέρει από μια απλή σύγκρουση, ποια σημάδια συχνά περνούν απαρατήρητα και πώς εκδηλώνεται το φαινόμενο σε διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα. Στο πάνελ συμμετείχαν η Μαρία Σολωμού (ηθοποιός), η Αποστολίνα Τσαλταμπάση (Πρόεδρος ΣΕΓΕ), η Αλεξάνδρα Ασημάκη (αθλήτρια πόλο, Άλιμος ΝΑΣ Βetsson) και η Μαρία Νομικού (αθλήτρια βόλεϊ, Πανιώνιος Betsson), οι οποίες μοιράστηκαν εμπειρίες και προσωπικές οπτικές, συμβάλλοντας σε μια ουσιαστική και ενδυναμωτική συζήτηση.

Το δεύτερο πάνελ, υπό τον συντονισμό του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ήταν αφιερωμένο σε βιωματικές μαρτυρίες και αληθινές ιστορίες. Συμμετείχαν ο Παντελής Διαμαντόπουλος (αθλητικός δημοσιογράφος), η Φελίσια Τσαλαπάτη (παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός) και ο Ηλίας Μάστορας (ιδρυτής της καμπάνιας «Μια Μπάλα για Όλους»), ενώ ξεχώρισε η συγκινητική παρουσία της 12χρονης Λουκίας, η οποία μίλησε για τη δική της εμπειρία και έκλεισε το πάνελ τραγουδώντας και παίζοντας ηλεκτρικό πιάνο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το κοινό μοιράστηκε σκέψεις και εμπειρίες, ενώ προβλήθηκαν και βίντεο με δηλώσεις αθλητών, που έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα κατά του bullying, ενισχύοντας το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Betsson Ελλάδας, κ. Θάνου Μαρίνου, ο οποίος ανέδειξε τη φιλοσοφία της εταιρείας: «Για εμάς, η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα δεν είναι δημόσιες σχέσεις ή ένα καλόδελτίο Τύπου. Είναι η ουσιαστική σύνδεση της εταιρείας με την κοινωνία και η ευθύνη να επιστρέφουμε αξία εκεί όπου δραστηριοποιούμαστε».

Όπως τόνισε, η Betsson, μεπαρουσία σε περισσότερες από 25 χώρες, εφαρμόζει παντού την ίδια φιλοσοφία, με το Betsson Foundation – που λειτουργεί αποκλειστικά στη Σουηδία και την Ελλάδα – να αποτελεί κορυφαίο παράδειγμα αυτής της δέσμευσης, υλοποιώντας εκατοντάδες δράσεις σε όλη τη χώρα.

Αναφερόμενος στο bullying, ο κ. Μαρίνος υπογράμμισε ότι «υπάρχει, είναι εδώ και μας αφορά όλους», επισημαίνοντας πως η νέα καμπάνια της Betsson δεν φιλοδοξεί να δώσει εύκολες λύσεις, αλλά να αναδείξει το πρόβλημα και να ενεργοποιήσει κοινωνικά αντανακλαστικά. «Αν το βλέπεις, πρέπει να μιλήσεις. Δεν μπορούμε να είμαστε απόντες», σημείωσε, τονίζοντας ότι μόνο μέσα από τη συλλογική στάση, τη δημόσιαφωνή και τη συνεργασία μπορεί να αλλάξει η κουλτούρα της σιωπής.

Με την πρωτοβουλία «Δίνουμε Φωνή στο Θάρρος», η Betsson έθεσε τις βάσεις για έναν διαρκή και ουσιαστικό διάλογο γύρω από το bullying, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: το θάρρος ξεκινά από την αναγνώριση, συνεχίζεται με τη φωνή και ολοκληρώνεται με τη δράση. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκδήλωση «Δίνουμε Φωνή στο Θάρρος» αποτέλεσε την απαρχήμιας ευρύτερης και μακροπρόθεσμης δέσμευσης για τη Betsson, με την αντιμετώπιση του bullying να αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνηςτης.

Μια δέσμευση που δεν εξαντλείται σε μία μεμονωμένη πρωτοβουλία, αλλά θα συνεχιστεί με στοχευμένες ενέργειες και παρεμβάσεις, με στόχο τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας ενσυναίσθησης, ευθύνης και μηδενικής ανοχής απέναντι στον εκφοβισμό.