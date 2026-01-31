«Η 16χρονη Λόρα προσγειώθηκε στη Γερμανία πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της», λέει η Δημογλίδου – Τα νέα στοιχεία της υπόθεσης

Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες του newsit.gr η Κωνσταντία Δημογλίδου, για την 16χρονη Λόρα από το Ρίο. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, ξεκαθάρισε σήμερα (31.01.2026) πως η εξαφάνισή της δηλώθηκε αφού η ανήλικη κατάφερε να προσγειωθεί στη Γερμανία.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που σας εξασφαλίσαμε, φαίνεται η στιγμή που η Λόρα φτάνει στην Ομόνοια και αγοράζει το αεροπορικό εισιτήριο για την Γερμανία. Λίγες ώρες μετά, η Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Ertnews για την υπόθεση εξαφάνισης που έχει προκαλέσει σοκ στο Ρίο, ανέφερε πως η 16χρονη Λόρα αγόρασε εισιτήριο για την απογευματινή πτήση.

«Η Λόρα εξαφανίστηκε πρωινές ώρες στις 8 Ιανουαρίου από την περιοχή στην οποία διαμένει στην Πάτρα, έφτασε στην Αθήνα άμεσα γιατί φαίνεται ότι πήρε κάποιο ταξί, όπως αποκαλύφθηκε τα επόμενα δύο εικοσιτετράωρα από βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί και φαίνεται ότι έβγαλε ένα εισιτήριο για τις πεντέμισι το απόγευμα για κάποια πόλη της Γερμανίας. Όταν έφτασαν οι γονείς της γύρω στις οκτώ το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία», ανέφερε.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο με τη Λόρα να αγοράζει το εισιτήριο:



Η εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε πως δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο του 16χρονη να μην ταξίδεψε εν τέλει στο εξωτερικό. Αν και έχει σταλεί σχετικό έγγραφο σε αεροπορικές εταιρείες που πετούν για Γερμανία (σχετικά με το αν ήταν στην λίστα των επιβατών), μία από αυτές δεν έχει απαντήσει ακόμη για το ποιοι ταξίδεψαν με τα αεροσκάφη της, την ημέρα που φέρεται πως έφυγε από την Ελλάδα η Λόρα.

«Παρόλο που εμείς δεν είχαμε κανένα επίσημο στοιχείο για το αν το παιδί έχει ταξιδέψει από τα πρώτα δύο εικοσιτετράωρα, οι αστυνομικοί μέσω Europol επικοινώνησαν με τις Αρχές της Γερμανίας, καθώς υπήρχε κάποιο συγγενικό πρόσωπο εκεί. Οι γερμανικές Αρχές απάντησαν ότι η Λόρα δεν βρισκόταν με τον αδερφό της. Γνώριζαν όμως ότι η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά αυτό το παιδί στην Γερμανία και ενημερώθηκαν ότι σε περίπτωση που βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο της Γερμανίας πρέπει να ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία», συνέχισε.

«Το παιδί αποχωρεί από την Ομόνοια από το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πρακτορείο, εισέρχεται σε λεωφορείο το οποίο οδηγεί τους ταξιδιώτες στον διεθνή αερολιμένα και φαίνεται ότι από εκεί όντως έχει ταξιδέψει, χωρίς, ξαναλέω να το έχουν επιβεβαιώσει, ούτε η αεροπορική εταιρία, ούτε οι γερμανικές Αρχές.

Θεωρούμε ότι έχει φτάσει με κάποιο τρόπο στην Γερμανία, γι’ αυτό ακριβώς και έχουν χαθεί εντελώς τα ίχνη της από τη χώρα μας. Έχει βρεθεί συγγενής της από τις γερμανικές Αρχές, χωρίς βέβαια να μπορεί να μας δοθεί κάποια πληροφορία. Μάλιστα έχουμε επικοινωνήσει και με άλλες χώρες στις οποίες υπήρχαν συγγενείς, με τους οποίους δεν φαίνεται βέβαια να έχει επικοινωνία το παιδί», κατέληξε.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Το θρίλερ που διαρκεί για 22 ημέρες, με τους γονείς του 16χρονου κοριτσιού να αγωνιούν για το πού βρίσκεται η κόρη τους, ξεκίνησε το πρωί της 8ης Ιανουαρίου.

Η κοπέλα προφασιζόμενη ότι θα πήγαινε στο σχολείο της, μπήκε σε ένα ταξί και από το Ρίο της Πάτρας κινήθηκε με προορισμό την Αθήνα. Έφτασε γύρω στις 10:10 το πρωί εκείνης της ημέρας στην περιοχή του Ζωγράφου και αποβιβάστηκε απέναντι από το νοσοκομείο «Παίδων».

Αφού πλήρωσε τον οδηγό του ταξί, στη συνέχεια κινήθηκε στην Μικράς Ασίας αναζητώντας καταστήματα προκειμένου να πουλήσει κοσμήματα τα οποία είχε πάρει από το σπίτι της.

Δεν τα κατάφερε και στη συνέχεια, μπήκε σε ένα άλλο ταξί με το οποίο κινήθηκε προς την Ομόνοια. Εκεί σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, φέρεται να έβγαλε εισιτήριο για τη Γερμανία και να ταξίδεψε μετά από λίγες ώρες στην Φρανκφούρτη.

Όπως αποδεικνύεται στο «κόλπο» της εξαφάνισής της, που έστησε η Λόρα, δεν υπήρξε κάποιος συνεργός όπου να την βοήθησε στις κινήσεις της για να φύγει τόσο από το σπίτι της όσο και από τη χώρα.

Πλέον οι άντρες της ΕΛΑΣ που χειρίζονται την υπόθεση βρίσκονται σε συνεννόηση και σε άμεση συνεργασία με τους συναδέλφους τους στη Γερμανία προκειμένου να δοθεί τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης.