Η χωρίς εξαιρέσεις κοινωνική ευημερία στον πυρήνα των αντιλήψεων της Superbet

Ποια σχέση θα μπορούσαν να έχουν ένας παίκτης στοιχήματος στην Πολωνία, ένας ποδοσφαιριστής άγνωστης τοπικής ομάδας σε μια απομονωμένη περιοχή της Βραζιλίας, ένας πελάτης διαδικτυακού καζίνο στο Βέλγιο, ένας πλημμυρόπληκτος στη Ρουμανία, ένας οικονομικά αδύναμος σκακιστής στη Σερβία και ένας εργαζόμενος που αναζητεί ρόλο στην ανάπτυξη και την καινοτομία και ένας νέος με σύνδρομο Down στην Ελλάδα;

Όλοι αυτοί οι φαινομενικά άσχετοι – λόγω απόστασης – άνθρωποι, με τις εντελώς διαφορετικές ιδιότητες, αποτελούν οργανικά μέρη του οικοσυστήματος του πολυεθνικού ομίλου τεχνολογίας και ψυχαγωγίας Super Technologies, ο οποίος πρόσφατα εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα μέσω της Superbet Greece.

Το κύριο αντικείμενο της είναι ο διαδικτυακός στοιχηματισμός και το online gaming, αλλά η δραστηριότητά της έχει σταδιακά εμπλουτιστεί με την παροχή πληθώρας τεχνολογικών λύσεων που αφορούν τη δημιουργία ιδιόκτητων πλατφορμών, την υιοθέτηση προηγμένων μοντέλων πληρωμών, τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων εξατομίκευσης και την ασφάλεια των ψηφιακών υπηρεσιών με σύγχρονες υποδομές κυβερνοασφάλειας και συνεχή αναβάθμιση συστημάτων.

Αν πάντως θέλει κάποιος να διερευνήσει τη φυσιογνωμία μιας εταιρείας, τον τρόπο σκέψης της και να αποτιμήσει την αξία που παράγει για μια χώρα, υπάρχει ο κλασικός δρόμος που περνάει από το είδος και τον χρονικό ορίζοντα της δέσμευσης, από την πορεία εξέλιξης και ανάπτυξής της, από τη φιλοσοφία προσλήψεων και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και άλλα στοιχεία που άπτονται του επιχειρηματικού σκέλους.

Υπάρχει όμως και μια εναλλακτική διαδρομή, η οποία περιλαμβάνει τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης, τις χορηγίες, τα αντικείμενά τους και το είδος των προτύπων και των κοινωνικών σχέσεων που καλλιεργούν.

Η ενίσχυση των πλημμυροπαθών από τη Super στη Ρουμανία και την Πολωνία, η χορηγική συνεργασία με τον Σύλλογο Συνδρόμου Down στην Ελλάδα, η στήριξη της καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο στη Ρουμανία, η προώθηση της προσβασιμότητας στο πολωνικό ποδόσφαιρο και η συνεργασία με το Ίδρυμα της Πολωνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, η συνεργασία με το Ίδρυμα «Familia Sfântă» για την παροχή δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών σε περισσότερα από 7.000 άτομα, η συμμετοχή σε πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, που αφορούσε 9 εκατομμύρια γυναίκες, είναι δράσεις που συμπυκνώνουν τη φιλοσοφία της άμεσης και προσωποποιημένης ενίσχυσης ευάλωτων και εκτεθειμένων σε κινδύνους ατόμων και κοινωνικών ομάδων.

Η συστηματική ενίσχυση μιας νέας γενιάς παικτών και φίλων του σκακιού, ιδιαίτερα στη Σερβία, διαπνέεται από την αντίληψη πως η επένδυση στο σκάκι ισοδυναμεί με επένδυση στο μέλλον των κοινωνιών, καθώς καλλιεργεί τη στρατηγική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων και την ανθεκτικότητα, τις οποίες θεωρεί δεξιότητες κρίσιμες για την επιχειρηματικότητα, τη δημόσια ζωή και την ηγεσία. Επιπλέον πιστεύει πως το σκάκι λειτουργεί ως μια παγκόσμια γλώσσα που υπερβαίνει ηλικίες, κοινωνικά υπόβαθρα και σύνορα, προωθώντας τη συμπερίληψη, την ισότητα και τη διά βίου μάθηση.

Η παροχή ευρέος φάσματος εργαλείων Υπεύθυνου Παιχνιδιού στους πελάτες της, η συνεργασία με ειδικούς για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών που προάγουν ασφαλέστερες συνθήκες στοιχηματισμού και παιχνιδιού, η έμφαση σε θέματα συμβουλευτικής, πρόληψης και ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα που έχουν υπερβεί τα όρια της ψυχαγωγικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια, η προβολή του στοιχήματος ως μορφής ψυχαγωγίας και όχι ως πηγής εισοδήματος είναι στοιχεία μιας σαφούς πολιτικής που στόχο έχει να αποτρέπει συμπεριφορές επιβλαβείς για τους πελάτες της.

Η χορήγηση ποδοσφαιρικών κατηγοριών και διοργανώσεων – π.χ. στη Βραζιλία και την Ελλάδα – που έχουν ρόλο υποδομής για την ανάπτυξη του αθλήματος ακόμη και σε οικονομικά παραμελημένες περιοχές συμπληρώνει το παζλ μιας αντίληψης στην οποία η ανάπτυξη, η καινοτομία, η παραγωγή αξίας για την κοινωνία, η συμπερίληψη, η προαγωγή του αθλητισμού και η προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας αποτελούν ένα αδιάσπαστο σύνολο δράσεων και λειτουργιών που προάγουν τη χωρίς εξαιρέσεις κοινωνική ευημερία.