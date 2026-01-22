Η Υλίκη από ψηλά: Οι βροχές και τα χιόνια γεμίζουν με νερό την λίμνη – Δείτε βίντεο

Οι δυνατές και συνεχόμενες βροχές των τελευταίων ημερών στη Στερεά Ελλάδα, μαζί με τα χιόνια στα ορεινά, έχουν δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για τα αποθέματα νερού, ιδιαίτερα στη λίμνη Υλίκη.

Μεγάλες ποσότητες νερού καταλήγουν φυσικά στη λίμνη Υλίκη, βοηθώντας να αναπληρωθεί μέρος του νερού που είχε χαθεί το προηγούμενο διάστημα, με τις εικόνες από ψηλά να είναι πολύ ελπιδοφόρες, σε σχέση με αυτές των προηγούμενων μηνών που η ξηρασία ήταν εμφανής.

Η εικόνα είναι εντυπωσιακή: ρέματα και χείμαρροι κατεβάζουν συνεχώς νερό και η φύση δείχνει να «ζωντανεύει» ξανά μετά από μια δύσκολη περίοδο. Η Υλίκη, ένας από τους βασικότερους ταμιευτήρες ύδρευσης της χώρας, παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, κάτι που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον.

Η ομάδα του Up Stories βρέθηκε στην περιοχή και κατέγραψε από κοντά αυτή την αλλαγή στο τοπίο, με εικόνες που δείχνουν τη δύναμη της φύσης αλλά και τη μεγάλη αξία που έχει το νερό, ειδικά σε μια εποχή που γίνεται όλο και πιο πολύτιμο.