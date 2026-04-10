Η Τουρκία προκαλεί ξανά στο Αιγαίο με 6 παραβάσεις του FIR Αθηνών

Η Τουρκία επιμένει να προκαλεί στο Αιγαίο ακόμα και στις θρησκευτικές αργίες, αφού σήμερα Μεγάλη Παρασκευή (10.04.2026) προχώρησε σε έξι παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Ειδικότερα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72 της Τουρκίας προχώρησε σε έξι παραβάσεις του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Το τουρκικό αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται πως ολοκληρώθηκε η αεροναυτική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» με την συμμετοχή 120 πλοίων και 50 αεροσκαφών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.